基孔肯雅熱︱青衣自然徑封逾兩個月今重開 防護中心：社區傳播鏈已切斷
更新時間：17:57 2026-02-23 HKT
發佈時間：17:57 2026-02-23 HKT
衞生防護中心宣布，因應去年底基孔肯雅熱本地個案而封閉的青衣自然徑，將於今日（23日）傍晚重開。中心指過去一個月蚊患處於低水平，評估後認為蚊患已受控，相關傳播鏈已經切斷。
曾現5宗個案 跨部門滅蚊兩月
衞生防護中心表示，因應去年11月底錄得5宗於青衣自然徑一帶感染的基孔肯雅熱本地個案，於去年12月9日起暫停開放該徑，以便進行大規模化學滅蚊及環境整治工作。
中心指，最後一宗相關個案於去年11月30日到訪該徑後再無新增本地個案，確認社區傳播鏈已切斷。過去兩個多月，食環署、民政總署等多個政府部門已持續在自然徑進行全面整治及滅蚊，包括清除棄置容器、積水垃圾等蚊蟲滋生地，並進行密集式霧化處理及設置捕蚊器。食環署的誘蚊監測裝置數據亦顯示，過去一個月的蚊患情況處於低水平。經跨部門會議評估後，中心認為該徑對公共衞生的威脅已大致解除，故決定重開。食環署會持續在該處一帶加強蚊媒監測。
