LCK CUP︱傳奇選手Faker落敗無緣來港 疑「黃牛」急劈價止蝕 粉絲半價收飛求入場

電競運動《英雄聯盟》的韓國冠軍聯賽（LCK）早前宣布首次移師海外，於2月28日至3月1日，一連兩日在香港啟德體藝館舉行敗者組決賽及總決賽。賽前，為一睹韓國知名電競選手、六次奪得世界冠軍的李相赫（Faker），不少粉絲「爭崩頭」搶門票，豈料Faker所在的T1戰隊，在敗者組晉級賽中不敵DK，無緣來港獻技。

Faker意外落敗，網上瞬即出現拋售門票情況，當中雖然有不少原價放售，但亦出現「低於原價」、「含淚平放」、「兩張當一張」等疑似黃牛「炒燶飛」止蝕。其中，有人以$1,400放售兩張價值1,188的門票，較原價平逾4成。

網民譏「你賣緊冇T1價值嘅飛」

有人歡喜有人愁，比賽過後，立即有不少買不到門票的粉絲希望平收門票，拍賣網上亦湧現「六折誠收」、「半價收3張」等帖子。有網民笑言，「你張飛原價入面，本身包咗『T1入決賽』嘅隱含價值。而家一輸價值直接歸零，而家你賣緊嘅只係『冇T1價值嘅飛』」。此外，有有網民於比賽時笑稱，若Faker落敗，門票將低至半價，「要賣就快」，豈料竟成真。

Faker獲韓國頒授「青龍章」 表彰體育發展貢獻

「2026 LCK Cup Finals in Hong Kong」，將於2月28日及3月1日，一連兩日在啟德體藝館舉行，門票於1月30日公開發售，火速售罄。

T1昨日（22日）與DK爭奪晉級名額，雖然一度2比0領先對手，但最終被DK讓二追三，DK將於周六（28日）在香港與BFX打敗者組決賽，勝者將挑戰BEN.G。

29歲的Faker被視為韓國電競選手的標竿，出道至今均效力於T1戰隊，曾六度隨隊奪得《英雄聯盟》世界賽冠軍、兩度奪得季中邀請賽冠軍、十度贏得LCK聯賽冠軍等。他亦曾代表韓國，在2022年亞運英雄聯盟項目上奪得金牌。今年1月，Faker更獲韓國政府頒發「國家體育勳章青龍章」，該勳章旨在表彰對體育發展及國家形象提升有卓越貢獻的人士，而Faker更是電競史上獲此殊榮的第一人