信和集團聯同社區夥伴新春送暖 義工隊四出關懷逾千基層、長者及兒童

農曆新年是傳遞關懷的重要傳統節日，信和集團聯同13個社區夥伴，組織過百集團義工隊成員，趁著新春佳節走進社區，透過團年聚餐、上門探訪及種植工作坊等多元化活動，為約1,400名基層人士、兒童及長者送上節日祝福，讓他們在佳節中感受到溫暖和關懷。

邀長者團年午宴 探劏房戶送福袋

今年，信和集團義工隊邀請近200位長者，齊聚香港黃金海岸酒店享用團年午宴，共度歡樂時光。在義工陪伴下，長者製作賀年飾物、參與趣味遊戲，沉浸於熱鬧喜慶的節日氣氛中。席間，信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華更親手寫揮春，滿載心意的祝福送到長者手中。此外，義工隊積極走入社區，展開探訪送暖行動，與房屋局副局長戴尚誠一同探訪「普綠軒」過渡性房屋居民，共度溫馨時光。義工隊亦先後走訪位於筲箕灣、深水埗及紅磡的社區客廳，並前往深水埗區探訪劏房戶，為他們送上福袋，透過真誠的問候與交流，將節日暖意帶到社區不同角落，讓更多基層人士感受到關懷與陪伴。

蘭花工作坊連繫「善樓」鄰里

信和集團亦致力透過多元活動促進社區共融與鄰里互助。集團旗下綜合綠色社區項目「一喜種田」特別為大埔過渡性房屋項目「善樓」的居民舉辦蘭花種植工作坊，吸引20多戶家庭參與，當中大部分是受宏福苑火災影響而遷入的居民。參加者親手製作象徵堅韌的蘭花賀年擺設，為暫居環境增添節日色彩與希望，同時促進鄰里之間的交流與連繫。集團亦透過活動讓來自不同種族背景的學童認識中國新年的傳統習俗，提升歸屬感，有助他們融入社區。

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華表示，在今年新春活動中，最讓她難忘的是與來自不同社區的長者一起吃團年飯、閒話家常，當揮春祝福送到他們手中，看見他們真摯的笑容和滿足的眼神，讓黃敏華深深體會到，用心陪伴就是最好的祝福。她指，信和集團義工隊希望透過多元互動，為經歷變遷的家庭帶來一點温暖，為長者及基層兒童帶來歡樂，讓大家都能帶著希望與正能量，迎接新一年。

信和義工隊服務時數創新高

這一連串充滿溫度的新春活動得以舉行，有賴一眾義工同事的熱心投入與積極支持。過去一年，集團同事攜手貢獻逾25萬小時義工服務，創下歷年新高；集團義工團隊「信和友心人」更於民政及青年事務局與義務工作發展局合辦的「香港義工獎2025」中，榮獲「企業-最積極參與獎（義工時數）」、「企業-年度十大最高義工時數獎」及「企業-義工時數卓越金獎。這些獎項是對團隊投入服務的鼓勵，也推動集團繼續與社區同行，一同建構更關愛共融的社會。