Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會去年接3.8萬宗消費投訴微跌6% 「網購」佔一半 涉款大增至9300萬元

社會
更新時間：14:59 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:59 2026-02-23 HKT

消費者委員會今日（23日）公布，去年接獲整體投訴數字結束連續3年升勢，回落至38,187宗，較2024年的逾4萬宗減少6%。全年整體網購投訴共有18,913宗，按年上升12%（2024年16,950宗），佔整體3.8萬宗投訴約50%，較前一年的42%高，涉及總金額大幅上升45%至近9,300萬元。

582宗投訴內地網購商戶

網購投訴當中，以「食肆及娛樂」和「旅遊事務」的最多，分別有4,964宗和2,475宗，按年分別上升29%及13%。港人近年喜歡在內地網購平台消費，香港消費者去年對內地網購商戶的投訴有582宗，按年大增42%。

涉公眾表演投訴大增202%

啟德體育園去年初開幕，然而，消委會指部分活動主辦商及票務平台或許因經驗不足、與不同場地磨合需時等因素，引起活動安排與宣傳不符、座位視線受阻、門票資料出錯等問題。去年涉及公眾表演的投訴有1,889宗，較前年大幅上升202%。

其中，熱氣球節（屬「其他」類別）因取消升空體驗，引起共350宗投訴，主要涉及銷售手法問題；而一隊國際知名樂隊的演唱會因座位視線、門票印錯等問題亦招來391宗投訴。消委會表示，今年將重點加強與各售票平台溝通，商討改善票務安排的方法，令本地及專程來港參與盛事的消費者，均能安心享受活動所帶來的愉快體驗。

消委會將開通手機應用程式

消委會表示，新一年將以更前瞻的策略，積極加強與本地、內地及海外商戶的交流，促進創新營商模式，提升貨品及服務質素。此外，消委會將進一步強化消費資訊的內容，亦會革新發放模式，透過開通更多社交媒體平台，及以手機應用程式等多元化渠道教育消費者提升自我保護能力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前