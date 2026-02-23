消委會去年接3.8萬宗消費投訴微跌6% 「網購」佔一半 涉款大增至9300萬元
更新時間：14:59 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:59 2026-02-23 HKT
消費者委員會今日（23日）公布，去年接獲整體投訴數字結束連續3年升勢，回落至38,187宗，較2024年的逾4萬宗減少6%。全年整體網購投訴共有18,913宗，按年上升12%（2024年16,950宗），佔整體3.8萬宗投訴約50%，較前一年的42%高，涉及總金額大幅上升45%至近9,300萬元。
582宗投訴內地網購商戶
網購投訴當中，以「食肆及娛樂」和「旅遊事務」的最多，分別有4,964宗和2,475宗，按年分別上升29%及13%。港人近年喜歡在內地網購平台消費，香港消費者去年對內地網購商戶的投訴有582宗，按年大增42%。
涉公眾表演投訴大增202%
啟德體育園去年初開幕，然而，消委會指部分活動主辦商及票務平台或許因經驗不足、與不同場地磨合需時等因素，引起活動安排與宣傳不符、座位視線受阻、門票資料出錯等問題。去年涉及公眾表演的投訴有1,889宗，較前年大幅上升202%。
其中，熱氣球節（屬「其他」類別）因取消升空體驗，引起共350宗投訴，主要涉及銷售手法問題；而一隊國際知名樂隊的演唱會因座位視線、門票印錯等問題亦招來391宗投訴。消委會表示，今年將重點加強與各售票平台溝通，商討改善票務安排的方法，令本地及專程來港參與盛事的消費者，均能安心享受活動所帶來的愉快體驗。
消委會將開通手機應用程式
消委會表示，新一年將以更前瞻的策略，積極加強與本地、內地及海外商戶的交流，促進創新營商模式，提升貨品及服務質素。此外，消委會將進一步強化消費資訊的內容，亦會革新發放模式，透過開通更多社交媒體平台，及以手機應用程式等多元化渠道教育消費者提升自我保護能力。
