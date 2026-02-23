Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3夜歸女沙田疑遭人尾隨 事後身上沾不明液體 廚師被控遊蕩提堂

34歲廚師涉嫌在去年聖誕至今年2月期間，3度尾隨夜歸女子，3名女子事後發現身上沾有不明液體，廚師被控3項遊蕩導致他人擔心罪。案件今早在沙田裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至4月10日再訊，待警方進一步調查及等候政府化驗所報告，包括化驗其中一名事主從身上檢獲的液體，另兩名事主疑在案發後已自行抹去液體，故未能化驗二人身上沾有的液體。裁判官批准押後申請，控方反對被告保釋，裁判官聽畢控辯雙方陳詞後，拒絕被告保釋，期間被告還押候訊。

被告張祉寧，報稱廚師，被控3項遊蕩導致他人擔心罪。控罪指被告於2025年12月25日、2026年2月17日及19日，3度在沙田大圍車公廟路18號圍方外行人天橋（向田心村方向）及車公廟路遊樂場近燈柱遊蕩，而被告單獨在該處出現，導致女子何彤樂、鄧嘉文及鄺幸合理地擔心本身的安全或利益。

案件編號：STCC748/2026
法庭記者：黃巧兒

