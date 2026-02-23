Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI生成有害影像受關注 私隱公署聯同全球60個私隱保障機構發聯合聲明 促四大措施

社會
個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）今日（2026年2月23日）聯同環球60個私隱或資料保障機構發表《AI生成影像及私隱保障聯合聲明》（《聯合聲明》）。聯署機構包括來自加拿大、法國、德國、意大利、韓國、新西蘭、新加坡和英國的私隱或資料保障機構。聯署機構對人工智能（AI）系統能在當事人不知情及未經同意下，生成可辨識個人的逼真照片及影片、以及其他關於真實人士的有害內容表達關注，並提醒所有開發及使用AI內容生成系統的機構必須合法地開發及使用AI系統，以及採取一系列有效措施以保障資料當事人，特別是兒童及弱勢群體的基本權益。

私隱公署聯同60個私隱機構發表聯合聲明。
促四大措施保障用戶權益

聯署行動由環球私隱議會國際執法合作工作分組發起及統籌，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，近期利用AI系統生成個人（尤其涉及兒童）的不雅或惡意照片及影片的情況引起香港及世界各地監管機構的關注。私隱專員公署作為環球私隱議會國際執法合作工作分組聯席主席，與全球各地的私隱或資料保障機構攜手合作，訂立國際性基本原則，對機構合法、安全地開發及使用AI生成內容提供指引。《聯合聲明》亦提醒所有機構在開發及使用AI生成內容時，須遵從適用的資料保障及私隱法例。

聯署機構提醒所有開發及使用AI內容生成系統的機構必須合法地開發及使用AI系統，並採取一系列有效措施以保障資料當事人，特別是兒童及弱勢群體的基本權益，包括實施穩健的保障措施，防止濫用個人資料及未經當事人同意下生成私密影像或其他有害內容，尤其是涉及描繪兒童的資料；確保實質的透明度，就AI系統功能、已實施的保障措施、可接受用途及濫用後果等提供資訊；提供有效及容易的渠道，讓個別人士可要求移除涉及個人資料的有害內容，並迅速回應相關要求；及處理對兒童帶來的特定風險，實施加強的保障措施，以及向兒童、家長、監護人及教育工作者提供清晰的適齡資訊。
 

