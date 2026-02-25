財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減

【財政預算案2026/電動車一換一/稅務寬免】新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，就電動私家車「一換一」首次登記稅寬減額，財政司司長陳茂波宣布，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在三月底屆滿後不再繼續。換言之，希望「趕一換一尾班車」的人士，須趕及3月31日的「死線」，否則將失去最高17萬元的稅務寬減。

3.31後不再享有首次登記稅寬減

運輸及物流局表示，現行的汽車首次登記程序維持不變。於2026年4月1日或以後提交首次登記申請（以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準）的電動私家車將不再享有首次登記稅寬減。

政府會實施一次性的安排，在2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於2026年4月1日前辦理首次登記，但相關的本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額。

本地註冊分銷商／註冊進口者／車主必須於2027年2月24日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

政府消息人士：不延續計劃並非「一刀切」

政府消息人士強調，不延續計劃並非「一刀切」，而是循序漸進的過程，指政府1994年豁免電動車首次登記稅，2017年起就稅款設上限，2018年起推出電動車「一換一」計劃，2024年再調整計劃，而政府今日會公布過渡安排，減少對市場的影響。

承認短期內會對市場造成心理影響

對於取消計劃會否影響政府2035年不再為燃油私家車新登記的目標，政府消息人士表示，電動車市場非常成熟，市場由2021年約100款電動車，增至現時約300款，價格亦下跌23%，且電動車性能更佳，充電費比燃油費更便宜。他預料，計劃不延續後，短期內會對市場造成心理影響，而政府會透過增加充電樁等方法，繼續鼓勵車主轉用電動私家車。

商用車、電單車等繼續豁免至2028年3月底

政府表示會繼續推動電動車的使用。電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

電動車近年在港發展迅速，電動私家車首次登記比例由2021年的24%，激增至2025年的逾70%，即每10輛新登記私家車中，有超過7輛屬電動車。特別是近年不同品牌的國產車攻港，以性價比取勝，市佔率越來越高，去年比亞迪已擠下Tesla成為銷量冠軍。

政府早前更新《路線圖》，列出5項工作範疇，包括建立以高速充電樁為骨幹的充電網絡、推動電動商用車應用等。至於一般駕駛者最關心的電動車稅務優惠，《路線圖》只介紹現時有「一換一」計劃，以財政誘因推動電車發展，過去10年累計首次登記稅總免稅額逾300億元，但未提到會否再延續。

近年庫房頻頻見紅，兩年前的《預算案》已下調電動私家車首次登記稅寬減額四成，由28.7萬元大減至17.25萬元。

