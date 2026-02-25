財政預算案2026︱電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減

【財政預算案2026/電動車一換一/稅務寬免】新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，就電動私家車「一換一」首次登記稅寬減額，財政司司長陳茂波宣布，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在三月底屆滿後不再繼續。

換言之，希望「趕一換一尾班車」的人士，須趕及3月31日的「死線」，否則將失去最高17萬元的稅務寬減。

商用車、電單車等繼續豁免至2028年3月底

陳茂波表示，會繼續推動電動車的使用。電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

電動車近年在港發展迅速，電動私家車首次登記比例由2021年的24%，激增至2025年的逾70%，即每10輛新登記私家車中，有超過7輛屬電動車。特別是近年不同品牌的國產車攻港，以性價比取勝，市佔率越來越高，去年比亞迪已擠下Tesla成為銷量冠軍。

政府早前更新《路線圖》，列出5項工作範疇，包括建立以高速充電樁為骨幹的充電網絡、推動電動商用車應用等。至於一般駕駛者最關心的電動車稅務優惠，《路線圖》只介紹現時有「一換一」計劃，以財政誘因推動電車發展，過去10年累計首次登記稅總免稅額逾300億元，但未提到會否再延續。

近年庫房頻頻見紅，兩年前的《預算案》已下調電動私家車首次登記稅寬減額四成，由28.7萬元大減至17.25萬元。

