非遺辦首推傳承人認定機制 大埔遊夜龍等傳承人積極報名 盼後浪推前浪

康文署近年加強對香港非物質文化遺產保育工作，於2024年將點燈、大埔端午遊夜龍、盂蘭勝會及廣彩製作技藝四個項目正式納入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，令名錄增至24項。該署轄下非物質文化遺產辦事處較早前推出非遺代表作名錄項目傳承人認定機制和準則，將於下月2日截止申請，不少非遺項目的傳承人紛提出申請，包括大埔端午遊夜龍及盂蘭勝會等，紛計劃申請，盼能後浪推前浪。

傳承人須承擔6項責任 包括培養後繼人才

根據非遺辦事處公布的非遺代表作名錄項目傳承人認定機制和準則，非遺傳承人須承擔的6項責任和義務，包括開展相關項目的傳承活動、培養後繼人才；妥善保存相關實物、資料；配合特區政府進行非遺研究；參與非遺宣傳或教育推廣等活動，以及每年提交傳承情況報告等。

石氏宗親花炮會主席石偉民：希望讓大家知道有一個這樣的習俗和傳統文化，日後也不要失傳。

增補項目之一的大埔端午遊夜龍，負責舉辦的石氏宗親及鍾氏宗親成員均有意申請成為傳承人。石氏宗親花炮會主席石偉民表示，雖然遊夜龍有很久遠歷史，但昔日鮮有年輕人主動了解，「有些人聽都沒聽過，現在見到他們很有興趣，希望讓大家知道有一個這樣的習俗和傳統文化，日後也不要失傳。」

石偉民謂，現時石氏只有一艘約25人的中龍，「基本上每個宗親成員也懂得爬夜龍，13歲以上的便可參與，年紀太小的只能在岸上」，每年的端午節（農曆五月初四晚上及初五凌晨）在大埔三門仔對開海面，由晚上12時到天亮從元洲仔、吐露港爬至三門仔一帶，以紀念宋帝昺，祈求神恩庇佑和水陸平安。

石偉民自小便在大埔元洲仔看見大人們「遊夜龍」覺得很有趣，到長大後一直參與其中，至今已經50多年，故在得知可申請作傳承人便第一時間參與，「傳承人就是要繼續傳承，讓後代知道有一個久遠歷史的活動，一直傳承下去」，他稱，若可以成功申請，並獲得資源，最重要是將遊夜龍「推廣出去」，讓更多人知道香港也有這樣的文化。

家中三代參與盂蘭勝會 施小姐：最重要可以將文化帶出來

另一個增補項目盂蘭勝會，「旺角潮僑盂蘭勝會」其中一位負責人施小姐亦表示，有意以團體形式申請成為傳承人，「除了可以更有認可性，也能將這項傳統文化傳承下去」。她指，現時盂蘭勝會增補至名錄（「非遺代表作名錄」）項目能更加大力地推動，不論是盂蘭勝會，還是香港其他不同的傳統節日文化，也可以繼續傳承下去，可以「後浪推前浪」不會失傳。`

作為家中第三代參與盂蘭勝會的施小姐稱，一家來自潮州，由她爺爺開始已經在旺角扎根經營雜貨舖，至今已經50多年。她回憶在5、6歲時已有接觸盂蘭勝會，多年來都是在旺角詩歌舞街遊樂場舉行，「我受到爸爸影響，小時候看着爺爺和爸爸幫手，大家一起派米，又有神功戲、拜神，每年有活動時，全家人都會出來幫手；也見到其他長輩離開後，他們的第二、三代的後人會出來幫忙，大家互相支持。」

施坦言，盂蘭勝會除了是節日習俗，亦是一個社區公益、義工活動，惟有些地區因沒有後人傳承且沒再舉行，又或是缺少資金，只靠善信、會員和主席捐錢去完成功德，故平日會帶女兒出來接觸這個習俗。她續謂，有信心成功申請，「其實都是雙向的，政府也希望帶出我們的文化和初心，加上之前都已經有很多資訊，整體申請並不太難，例如其中一個是要在香港傳承實踐20年以上，我們都一直在做，最重要是可以將文化帶出來。」

