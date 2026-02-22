麥當勞2.23起推全新人氣著數套餐 脆辣雞腿飽餐首次加入 黃澤林首拍「老麥」廣告重新演繹經典金句

馬年伊始，香港麥當勞為港人送上新一年最抵人氣著數套餐，並夥拍MC 張天賦、陳蕾、Dear Jane 及「香港網球一球」黃澤林，重新演繹「i'm lovin'it」，將大家耳熟能詳的「Ba Da Ba Ba Ba i'm lovin' it」旋律注入滿滿新鮮感。麥當勞亦同時宣布，脆辣雞腿飽套餐會由$44.5起減$10.5至$34，成為「人氣著數套餐」一員，連同$29 麥樂雞（6 件）、$30.5 豬柳蛋漢堡及$39 麥炸雞（2 件）套餐，為大家慳到盡。麥當勞App用戶於2月23日至3月4日期間選購以上任何「人氣著數套餐」，更可享限時雙倍積分。

MC張天賦、陳蕾、Dear Jane、Coleman重新演繹麥當勞金句

麥當勞全球品牌口號「i'm lovin'it」深入民心，新一年新開始，香港麥當勞宣布夥拍4位深受歡迎的本地歌手組合及運動員，包括MC 張天賦、陳蕾、Dear Jane 及「香港網球一哥」黃澤林（Coleman Wong）呈獻全新「i'm lovin'it」品牌推廣活動，將大家耳熟能詳的「Ba Da Ba Ba Ba i'm lovin' it」旋律注入滿滿新鮮感。

他們將分享自己心中最「i'm lovin'it」的精彩時刻和至愛的麥當勞美食，希望於新一年感染大家活出自己最「i'm lovin'it」的生活態度，擁抱每個珍貴的Happy Moments。當中MC張天賦代表「playin’」態度，更與小狗一同拍攝廣告，他表示：「麥當勞一直都是我的最愛，連我的小狗都叫『豬柳蛋』，今次邊食豬柳蛋漢堡、邊同狗仔拍廣告，係我夢寐以求的 playin’ moment！」

再度參與麥當勞廣告拍攝的陳蕾和 Dear Jane 則分別代表「gamin’」及「jammin’」態度，陳蕾表示：「眾所周知我非常熱愛打機，除了可有助放鬆減壓外，仲可以幫我獲得更多創作及表演靈感，而一班朋友圍埋打機最適合就係食麥樂雞做 party food。」Dear Jane 亦指：「我們四個都很享受每個創作 jam 歌時刻，希望樂迷可以從我們的作品中得到力量和共鳴，而當我們欠缺靈感時，就最愛一邊食麥炸雞、一邊抖抖叉電。」

黃澤林則首度與麥當勞拍住上，活現「smashin’」態度：「今次透過麥當勞與大家分享我的網球練習生活，感覺很特別，希望大家於新一年大家繼續支持我；我亦想分享我的小秘密，我都好鍾意食脆辣雞腿飽㗎！」

脆辣雞腿飽餐勁減至$34 享限時雙倍積分

為慶祝全新「i'm lovin'it」品牌推廣活動誕生，脆辣雞腿飽套餐會由$44.5 起勁減$10.5 至$34，成為「人氣著數套餐」新成員，更升級改用入口煙韌鬆軟的新麵飽，表面散發自然光澤，連同$29 麥樂雞（6 件）、$30.5豬柳蛋漢堡及$39 麥炸雞（2 件）超值套餐，繼續為大家於新一年慳到盡，無論到餐廳櫃檯或自助點餐機點餐，以及經麥當勞 App 購買均能享受此優惠。同時，麥當勞 App 更接二連三送上新年優惠，於 2 月 23 日至 3月 4 日期間麥當勞 App 用戶選購以上任何「人氣著數套餐」，更可享限時雙倍積分。

優惠詳情

日期︰2月23日11am起至另行通知

地點︰全線分店（除海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場分店外）

立即去片欣賞： https://www.youtube.com/watch?v=aV0k_TPlQV8