農曆新年︱深圳灣口岸人頭湧湧 返港市民指過關順暢 旅客揀年後錯峰來港遊玩

農曆新年連周末長假期踏入最後一天，入境處預計今日（22日）是入境高峰期。《星島頭條》記者下午到深圳灣口岸觀察，發現不少一家大小拖着行李過關，其中抵港大堂人頭湧湧，警方在場設有鐵馬作分流，大批抵港市民和旅客有序地從中間通道離開，並按現場指示前往乘坐巴士或旅遊巴。

15分鐘完成過關 港人：流程順暢

港人李先生選擇在假期最後一天返港，指過關流程順暢，只用了約15分鐘。他這趟旅程是帶着小朋友回佛山探親3天，「因為老人家年紀大，可以帶小朋友返去見下，主要都係一齊食飯，住喺親戚屋企。」

不時深港兩邊走的楊先生則指，新春期間主要留在深圳與家人度過，今日初六再回港同親戚「補拜年」，「𠵱家交通好方便，兩邊都有家人、親戚，所以兩邊走，聚埋一齊都容易」。他稱內地居住空間較為寬鬆，節日氣氛亦濃厚，「地方闊落，無咁逼，過年感覺舒服」。至於年夜飯及賀年活動，楊先生則以家庭聚餐為主，亦有按傳統向長輩拜年。

楊先生認為，今日過關尚算順暢，惟在人流及行李分流方面有改善空間，「有啲逼，尤其喺深圳嚟香港嗰度，例如大件行李、小型行李安檢，如果可以再清楚分開兩條隊就更好，頭先（過關）其實都有口角出現，差啲打交，好在最後無」。整個過關大約用了20分鐘左右，他形容「算合理範圍，可以接受。」

武漢旅客錯峰出行 過年後來港玩一周

有旅客選擇「錯峰出行」，過年後才帶家人訪港。來自武漢的旅客胡女士表示，為了錯峰出行，特意請假來港旅遊7天，主要想帶仍在放假的小朋友去主題樂園，亦會到海邊遊玩，「以前也來過香港，很喜歡這裏，要是不喜歡不會來第二次。」

東莞旅客李小姐表示，今次與家人來港3天，由於婆婆在香港居住，故主要目的是探親拜年，平時約半年會來港一次，「今次也有到花市，買了些乾貨、零食及藥品，這一箱（行李箱）都是，3天花費約數千元」。她亦稱，由於是假期最後一天，明天便要上班，因此選擇今天回去，「𠵱家都未算好多人（過關），都OK。」

經常訪港的伍先生則指，一家四口來港過年3天，主要行程是帶小朋友到主題樂園遊玩，及與在港的親戚拜年，形容香港過年氣氛相當不錯，街上人流頗多，很熱鬧，「今次買了很多小朋友的東西，有零食、衣服，自己就很少買」。雖然初八才要上班，但他選擇提早回去休息一天，養好精神準備上班，並計劃今年3月再次來港看演唱會。

微信支付寶盛行 深圳客讚比十年前方便

準備離港的深圳旅客袁先生表示，今年特意帶從未訪港的父母來港3天，一行五人共消費七八千元，除了到太平山山頂，還有主題樂園、維港，「他們從未來過香港，故今年帶他們到香港感受春節氣氛。（香港過年氣氛如何？）還不錯，應該兩地交流越來越多，過年氣氛也沒太大分別。」

他亦大讚現時在港消費越來越方便，對比十多年前訪港，現時遊客也可以用微信、支付寶在商店付款，亦品嚐到不少美食，例如茶餐廳美食、燒鵝和牛腩等，「最喜歡食燒鵝」，期望下次再到訪香港，去紅磡體育館觀看演唱會和去馬場看賽馬，「較大的賽馬日是在初三，沒趕上，今天早上也去了跑馬地，發現原來是在晚上，就錯開了。」

記者：何姵妤

攝影：陳浩元