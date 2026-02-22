天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
發佈時間：13:06 2026-02-22 HKT
天氣︱上周三（18日）是廿四節氣的「雨水」，標誌氣溫回升、冰雪融化，雨水開始增多，由乾冷轉為濕寒。天文台今日（22日）預料偏東氣流會在未來數日持續影響華南沿岸，該區大致多雲，天氣較為潮濕。
天文台：偏東氣流持續影響華南沿岸
而隨着一道低壓槽在本周中期於華中發展並逐漸靠近廣東沿岸地區，本周後期該區間中有驟雨，局部地區可能有雷暴。而一股東北季候風會在下周初逐漸影響華南，該區氣溫稍為下降。
一連8日最高相對濕度達95%
根據天文台九天天氣預測，明日（23日）起一連8日的最高相對濕度均達95%，而周五（27日）開始更一連4日下雨，相信市民要準備好抽濕機，預防「回南天」。
展望未來數日較為潮濕 本港吹東至東南風
本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及乾燥，天氣溫暖。今晚大致多雲。吹輕微至和緩東至東南風。
展望未來數日較為潮濕。明日風勢較大，星期二及星期三日間溫暖。本周後期間中有驟雨。
根據天文台去年的天氣隨筆，「回南天」是指當東北季候風有所緩和時，廣東沿岸地區轉吹偏南風，把海上較為溫暖潮濕的空氣帶到陸地。每當由冬季漸漸進入春天時，沿岸海域的海面溫度仍然較低，當暖濕空氣遇上較涼的海面，空氣中的水份會冷卻凝結成小水滴，形成薄霧或霧 ，使能見度下降 。
同時，由於牆身或地板表面溫度同樣偏低，空氣中的水汽也可能會在物件表面凝結成小水珠，令牆身或地板「出水」。當能見度較低時，駕駛者及航海人士要小心，而進行戶外活動的市民要注意濕滑的地面，潮濕天氣亦會使汗水難以揮發，大家要注意身體狀況，量力而為。
