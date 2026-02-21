廉署「一九七四」咖啡廳初五報豐年 新春兩日料吸5000人參觀 成馬年旅遊打卡新地標

位於北角渣華道的廉政公署總部年初四( 20日 )人頭湧湧，大批市民和旅客趁新春假期，到廉署總部打卡和品嚐人氣廉署咖啡，亦參觀咖啡廳和展覽廳。年初四單日錄得破紀錄的2,000人次入場，成為參觀政府部門的旅遊打卡新地標。廉署人員亦把握新春檔期，舉辦結合中國傳統農曆新年特色的倡廉教育活動。

今邀幼稚園學生到咖啡廳進行醒獅表演

廉署今日( 21日 )特別邀請基督教樂道幼稚園學生到「一九七四」咖啡廳進行別出心裁的醒獅表演，推廣中國傳統賀歲文化及宣揚誠實廉潔等價值觀。4隻精靈活潑的BB獅靈活輕盈，矯健敏捷地隨著喜慶音樂為各人送上新年祝福，現場氣氛歡慶熱鬧。

不少市民亦排隊選購特色廉署紀念品，不同大小的紀念咖啡杯共賣出數百隻，其中新春期間限售100隻的超大型咖啡杯擺設，更是市民的「頭號目標」。廉署表示，年初五是星期六，開放時間更長，來訪人數更多，預計兩日超過5, 000人次，破歷來紀錄。

人氣招牌「廉署咖啡」 一日大賣500杯破紀錄

初四啟市營業、由保良局營運的廉署「一九七四」咖啡廳亦人龍不斷，初四當日全日更售出破紀錄的近500杯咖啡。

市民在咖啡廳打卡留念之餘，亦不忘參與廉署「期間限定」的新春文創手作工作坊，製作附設廉署咖啡杯圖案的賀年掛飾及揮春磁貼，在濃厚節日氛圍下感受和認識倡廉文化，亦有其他打卡送小咖啡杯活動，詳情請留意廉署社交平台。