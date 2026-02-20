夏偉志資深大律師獲頒終身會員 成香港大律師公會歷來第九人

香港大律師公會（公會）今天向夏偉志資深大律師（Graham A. Harris S.C.）頒授終身會員榮銜，以表揚他對香港執行司法公義，及法律行業包括在培育年輕一代的大律師方面貢獻卓越。有關決議在今天的特別會員大會上獲一致通過，令夏偉志成為公會歷來第9位終身會員。

公會指，夏偉志是極為出色的檢控者及辯護者，執業範圍非常廣泛，擅長刑事法，尤其白領罪案及規管事宜；他頂尖的訟辯技巧廣為人知。他在1975年於英格蘭及威爾斯獲認許成為大律師，並於1984年獲委任為香港當時律政司署的檢察官。他在1985年取得香港執業資格，其後升任副首席檢察官（顧問），直至1995年轉為私人執業。他在2011年獲委任為資深大律師。

大律師公會主席毛樂禮表示，夏偉志畢生對法律界發展作出無私奉獻，廣為業界稱頌。

毛樂禮：夏偉志桃李滿門 啟迪無數後進

公會主席毛樂禮資深大律師表示：「夏偉志畢生對法律界發展作出無私奉獻，廣為業界稱頌。」毛樂禮說：「他在香港和英國執業期間，曾指導超過一百名實習大律師，桃李滿門，可能是最多『徒弟』的資深大律師之一。他亦定期在公會為實習大律師而設的高級法律進修計劃擔任講師，把法律專業知識、道德操守毫無保留地傾囊相授，春風化雨，啟迪無數後進，成功孕育了多位在各個領域獨當一面的大律師。他亦為內地一些大學的客席講師。」

毛樂禮續稱：「夏偉志在我眼中實為大律師之典範：仁慈、慷慨助人、堅守原則及獨立持平。」

終身會員及終身榮譽會員乃公會的殊榮，旨在表揚對公會或香港執行司法公義有卓越貢獻的人士。連同獲頒授終身會員的夏偉志，公會共有20名終身會員或終身榮譽會員。