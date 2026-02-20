財政預算案2026｜稅務學會倡政府研擴闊稅基 全面檢討現行稅制

新一份《財政預算案》快將出爐，香港稅務學會再次建議政府，應着重於研究擴闊稅基及對香港現行稅制進行全面檢討。

稅基狹窄令政府收入易受外圍因素影響

學會表示，狹窄的稅基長期以來都是香港現行稅制的一個顯著特徵，由於稅基狹窄和政府收入受無法控制的外圍經濟波動所影響，政府收入並不穩定，而隨人口老化，市民對公共房屋、教育、醫療和社會福利等各方面的需求不斷增長，使政府收入不穩定的問題更令人關注。

審慎研究直接及間接稅 進行公眾諮詢

學會建議全面檢視香港現行稅制及政府稅收結構，並從長遠財政可持續性的角度出發，審慎考慮平衡不同稅收來源，包括直接稅及間接稅；並進行全面研究及公眾諮詢，以探討擴闊香港稅基的可行方案，當中包括但不限於研究在香港引入間接稅的可能。

政府可考慮研究徵收消費稅及增值稅可行性

學會稅務政策委員會主席曾詠雅表示，間接稅有很多種，全球多地較普遍是徵收消費稅及增值稅，建議政府應考慮將此兩個稅項為研究方向。她續稱，縱然政府認為目前不是開徵新稅項的時間，亦應做好研究及準備功夫，很多國家或地區在徵收此類新稅項時，均會有些寛減，認為很多方向可以調節。

現行稅制未考慮新型經濟 檢討現行稅制屬好時機

學會會長石詠文表示，明白市民對審視稅制或具有消極性動機，但現行稅制未包括一些新型經濟，如數碼化商業活動等，故在擴闊稅基同時，都要檢討現行稅制是否行之有效，因此學會認為這是積極性的行為。學會理事會成員黃幹淘補充，開徵新稅多數在經濟好的時候展開，但事前政府要做很多研究及配套，現在是好時機去開始。

印花稅整體架構作更多優化 有助促進產業發展

至於被問及今年股票印花稅收入或創紀錄，是否結構性收入時，石詠文表示，股票印花稅是以交易為基礎的稅收，故交易流量多時，稅收自然會增加，學會希望就印花稅的整體架構做更多優化，目的是可有助促進產業發展，若整體稅收環境理想、具吸引力，自然會有更多交易在香港進行，屆時就不用再討論這屬結構性或過渡性收入。

學會倡優化免稅額、印花稅及醫療相關開支薪俸稅扣除

另外，學會亦建議，提高基本及已婚人士免稅額約10%；有條件豁免650萬元或以下樓價的首次置業印花稅；提高居所貸款利息及住宅租金的扣除上限；優化醫療相關開支薪俸稅扣除；允許分攤供養父母/祖父母/外祖父母免稅額和長者住宿照顧開支扣稅額；放寬有關供養父母/祖父母/外祖父母免稅額「通常居住於香港」的要求等。

記者、攝影：郭詠欣

