六合彩新春金多寶︱2億頭獎明晚攪珠  中環投注站逾300人排隊 上班族：最開心係開彩前發夢中獎

六合彩新春金多寶將於明晚（21日）攪珠，估計頭獎一注獨中彩金高達2億港元，吸引近300人趁新春佳節到投注站一試手氣。《星島頭條》記者今日（20日）到中環士丹利街投注站，營業時間甫開始，人龍由士丹利街拐彎至德己立街，一度延伸至威靈頓街；亦有職員拿着「龍尾」的手牌維持秩序，期間不斷有市民加入隊尾排隊。

加碼投注冀中獎後買車買樓

專程從粉嶺跨區投注的退休市民劉先生表示，並非首次到該投注站，對其「最旺」名聲早有耳聞，「呢間開過頭獎，好旺，所以嚟試下」，希望新一年「有個好彩頭」。他稱，早前已經用了約300元投注，今日到場再加碼投注「放多啲，放多一百幾十元」，中獎後希望可以買車、買樓。

問及有否投注策略，劉先生笑言，自己全「靠撞彩、求其撞」，無特別的心水號碼，並不渴求自己獨中頭獎，反而希望與其他人一起中「發財錢」，「大家分啲，唔使一注中（頭獎），多幾個人中，五、六注一齊中。」

上班族享受發白日夢中獎過程

於午飯時間到場投注的上班族甘先生表示，平時甚少買六合彩，由於今次獎金額較大，故趁新年「過嚟湊熱鬧」，計劃買100、200元碰碰運氣。雖然預計排隊要排上20分鐘，但覺得仍然值得。他笑言，最重要並非中獎，而是開彩前想像自己中獎的心情，「其實最開心係夜晚開彩之前，日頭可以發白日夢，諗下如果中咗會做啲咩，好多無謂嘢可以諗。」儘管未能中獎，「第二朝照樣返工」，仍會覺得整個過程很開心。

甘先生表示，若中頭獎，會先為家人打算，如置業、買車或去旅行，「香港人冇乜好大夢想，通常都係呢啲。（會否同其他人講中獎？）應該不會，通常都唔會同人哋講，低調啲好。」

劉先生今日到場再加碼投注，中獎後希望可以買車、買樓。

甘先生笑言，最重要並非中獎，而是開彩前想像自己中獎的心情，享受發白日夢中獎的過程。

陳先生表示，剛好路過投注站，花費75元購買「電腦飛」。

譚先生提早1小時到場排隊。

路過買張電腦飛「博個好運」

有剛好經過中環的市民陳先生表示，花費75元購買「電腦飛」，「中唔中都好，當博個好運」，由於現場太多人排隊，故選擇了買現金券在自助投注機投注。他透露，過往亦曾有中獎經驗，最高曾中過兩次三獎，其中一次中獎則是在英國，「所以買六合彩都係隨緣，冇特登揀邊度。」若中頭獎，他稱，最重要做善事，幫助有需要的人，當是「買個好彩」，亦會與親戚、家人分享喜悅，「冇諗咁多啦，隨緣。」

有提早1小時到場排隊的譚先生，購買了兩張分別70元、7個字「電腦飛」和3張20元「自選飛」，他稱，平時會在馬會手機程式購買六合彩，今日專程過來親身投注，「呢間（投注站）好運呀，亦都幫屋企人買，中咩都好。」

記者：何姵妤

攝影：劉駿軒

相關新聞：六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼



