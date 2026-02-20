Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜初四茶餐廳收「加二」網民批「搶錢」 黃家和：員工時薪較平時高三成

社會
更新時間：17:53 2026-02-20 HKT
發佈時間：17:53 2026-02-20 HKT

每逢農曆新年，不少商舖、食肆關門休息，但仍有餐飲業在新年期間照常開工，部分在新春期間收取「加一」或「加二」新年附加費。「加二」新年附加費通常在初一至初三收取，不過有網民今早（20日）在旺角一間連鎖茶餐廳吃早餐時，驚覺收取加二的「新春服務費」，「今日（初四）都仲收加二，飲食業就係咁黑暗」。

光顧茶餐廳食40元早餐 收8元「新春服務費」 

有網民在Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」上發文，指今早在一間連鎖茶餐廳進食早餐，駭然發現單據上出現一項「新春服務費手寫單」8元的收費，單據底部亦有標示，「新年期間，全單設有加二(收費)」。該網民聲言以後不會「幫襯」，又指難怪香港人喜歡北上消費。

網民反應兩極：初四收「加二」過分VS 「返大陸搭車都唔止8蚊」

對於茶餐廳在初四仍然收「加二」服務費，網民反應兩極，有網民留言問茶餐廳是否在門口張貼告示，說明「加二」期限。樓主回覆指，門口未有告示，加上這間茶餐廳是平常經常光顧，「諗住加一都算，加二就搶」；有網民也留言指有雲吞麵店由年廿九至年初四，「食任何嘢都要俾多5蚊㗎！」也有網民指，西環一間牛腩牛肉專門店服務費是「加四」，且收到年初五；也有網民認為「初一至初三加我接受，初四都加就過份」。

有網民認為，過年食肆多收附加費無可厚非，「你哋可以唔出去食自己煮」；亦有網民批評樓主「新正頭成舖伙記返齊工，你就享受新春假日抖足幾日只係比多8蚊，你返大陸搭車都唔止8蚊啦！」

梁進：近年「加二」現象已大為減少

自由黨飲食界立法會議員梁進表示，以往農曆新年期間，收取「加二」服務費做法十分普遍，因過往勞工市場緊張，食肆需支付額外薪金吸引員工在假日上班。但觀察到近年「加二」現象已大為減少，即使茶餐廳或酒樓，亦甚少再有相關安排。他認為，反映本港經濟環境轉變，市民消費力減弱。但相關情況仍可能在部份地區出現，如在食肆選擇較少的工業區，個別餐廳或會因應其經營特性而收取附加費。

被問及個別食肆收取「加二」服務費會否影響市民對整體餐飲業的觀感，梁進表示，食肆會因應當前經濟環境作出調整，無論是選擇加價，或提供優惠，均屬不同餐廳根據自身經營狀況而採取的策略。他認為業界若要長遠發展並持續經營，最終仍需思考如何增加自身競爭力，又指不同餐廳情況不盡相同，「而家可能一間（餐廳）排到成行成市，排緊三、四十人，另一間完全無生意」，食肆需認真考慮如何經營。

黃家和：員工及臨時工時薪較平時高三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，部份餐廳在新春期間收「加二」附加費，但所佔比例不算高，大多是傳統中式酒樓。他說加價主因是新年期間成本增加，員工在假期上班的特別津貼，臨時工時薪亦比平時高三成，食材也較平日貴，還有其他成本支出。

黃家和指，現時大部分餐廳因怕趕客而沒有加價，反而推出優惠吸客；農曆年期間很多香港市民離港外遊，食肆為搶生意，大部份都沒有加價。

