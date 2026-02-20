Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中英街或最快下月開放 姚柏良：「團進團出」形式更有效照顧旅客及保安

社會
更新時間：11:17 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:17 2026-02-20 HKT

政府自2022年6月起逐步開放沙頭角禁區，有消息指最快下月容許非沙頭角居民以「團進團出」形式，進入沙頭角禁區內的中英街參觀，初期每日設約200個名額的上限。立法會議員姚柏良認為，初期以「團進團出」形式開放中英街較合適，由導遊帶領及講解，在保安及照顧旅客方面都更為有效。

姚柏良今早（20日）在電台節目表示，旅遊業界自2022年起一直推動逐步開放沙頭角禁區。他指出，首階段開放主要集中在碼頭，以往需從馬料水碼頭前往的偏遠小島，如鴨洲、吉澳、荔枝窩，甚至東平洲，現在都可以從沙頭角碼頭出發，節省不少交通時間。

建議將旅遊輻射範圍擴展至周邊區域

姚柏良強調，沙頭角本身擁有深厚的歷史文化底蘊，其中中英街更是全球獨一無二，「可以一隻腳踏著深圳，一隻腳踏著香港」，極具特色。不論是本地市民、內地旅客，或是海外華僑，都對揭開中英街的神秘面紗充滿興趣。

姚柏良指出，沙頭角禁區開放約兩年來，在本土旅遊方面發揮了一定作用，至今已有約30萬名本地居民申請進入沙頭角旅遊，並進一步帶動鴨洲、吉澳及荔枝窩等地的跳島遊，但目前仍以本地遊客為主。

他建議，中英街開放後，可將旅遊輻射範圍擴展至周邊區域，例如毗鄰新開放的紅花嶺郊野公園，並串聯區內的歷史文化古蹟、古村落及跳島遊路線，甚至可考慮與大埔工業區的工業旅遊結合，打造多元化的旅遊路線。政府應及早制定「藍綠康樂旅遊生態圈」，結合印洲塘海岸、大鵬灣一帶、紅花嶺郊野公園及沙頭角墟，打造具特色的旅遊產品，相信有助吸引更多海外旅客。

待運作暢順有空間逐步增加名額

他認為，初期以「團進團出」形式有限度、有節制地開放中英街是較合適的做法，由導遊全程帶領及講解，既能確保旅客安全，亦能更有效管理秩序，防止旅客誤闖深圳邊境。

姚柏良補充，目前當局尚未公布具體推行時間表及詳情，但考慮到保安問題，建議開放初期中英街作為試點，每日配額約200人較為合適。待運作暢順後，絕對有空間逐步增加名額，進一步推動沙頭角旅遊發展。

