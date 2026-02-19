Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年｜假期結束 外遊市民陸續返港 港爸帶女兒遊韓：香港較悶

社會
更新時間：16:48 2026-02-19 HKT
發佈時間：16:48 2026-02-19 HKT

今日(19日)是大年初三，農曆新年紅假也來到最後一天。有從韓國回來的市民表示，當地氣氛熱鬧，更笑言到處可見港人蹤影。亦有到福建探親的市民指，可以趁機會放煙花，感受與香港不同的過年氣氛。

遊台灣港人6日5夜花費2萬元

下午在機場抵港大堂，陸續有出遊市民回港。洪太表示，一家三口到台灣自由行，待了6日5夜，花費近2萬元港幣，「我們包車出去，那筆費用高。但機票及住宿費較復活節便宜。」她又說，年初一至三期間，台灣很多小店休息，故集中遊覽101大樓、公園等景點，「年初一時，在酒店看到當地人放煙花，感覺都幾開心。」

市民遊韓：當地全部都是香港人

朱先生一家三口報團到韓國7日，花費約2萬元港幣，他笑言當地「全部都是香港人」，過年氣氛熱鬧，「香港比較悶，今次帶6歲女兒去樂天世界玩。」

跟團到重慶感熱鬧：人山人海 當見識一下

唐先生表示，與太太報團到重慶6日，共消費約2萬元港幣，「費用較其他季節貴，但都捨得。」他指，內地每逢過時過節，到處都非常熱鬧，認為今次是特別的體驗，「人山人海，當見識一下。」
巿民 一邊回鄉探親 一邊體驗美食

亦有市民把握新年假期回鄉探親。陳先生與太太到福建3天，他稱希望節省年假，留待日後出國旅遊，今次既探親，亦體驗了拌麵、餛吞等當地特色美食。被問到新年氣氛，他稱當地較「闊落」，可以放煙花，也有很多人逛街，「（有否體驗放煙花？）我們有，不過不是很大的煙花。」

記者 蕭博禧
攝影 吳艷玲

