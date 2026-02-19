Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

初三賀歲馬︱沙田馬場逾2萬旅客入場創歷來賽馬日最高 全日逾9.8萬人入場

社會
更新時間：16:09 2026-02-19 HKT
發佈時間：16:09 2026-02-19 HKT

今日大年初三（19日），沙田馬場舉行農曆新年賀歲賽馬，氣氛熱鬧鼎盛，可謂「爆場」。全日共有逾20,395名旅客入場，創歷來賽馬日最高，總入場人數達98,185。此外，馬會今季舉行了47個賽馬日，累積入場旅客人數高達209,541，已超過上季全年的195,786人次。

陳慧琳郭富城現身賀歲

更令人振奮的是，單計今日的強勁入場數字，已推動今個馬季（開季至今）的總入場旅客人次，成功超越上季整個馬季的19.57萬總和。這不僅顯示賽馬運動的吸引力持續攀升，更印證香港旅遊業強勁復甦，大型盛事對旅客的號召力有增無減。

馬場內人頭湧湧，無論是公眾席或會員廂座均氣氛高漲，大家一邊欣賞精彩賽事，一邊為心儀馬匹打氣，而第一場開跑前，歌星陳慧琳先在場獻唱賀歲，另有馬會馬年大使郭富城亮相，與眾同度熱鬧喜慶的農曆新年。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
22小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
00:21
公屋舞獅舞入單位 逼爆大門動作勁可愛 住戶自爆封利是銀碼｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍
兩岸熱話
5小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
3小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
10小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
3小時前
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
飲食
6小時前