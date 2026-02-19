天氣｜乾完又潮濕！今午多區濕度跌落60%以下 天文台料初六最熱26°C 濕度達95%
更新時間：12:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：12:45 2026-02-19 HKT
東北季候風正影響廣東沿岸。天文台指今日（19日）正午時分，本港多處地區的相對濕度降至60%以下。隨較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，天文台預料，周日（22日）天氣大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫最高達26°C，濕度介乎65%至95%。
今午部分時間有陽光及乾燥
天文台預料本港下午部分時間有陽光及乾燥，介乎18°C至23°C。今晚大致多雲。吹和緩至清勁東至東北風。
初六多雲最高26°C
現時影響廣東沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來兩三日該區日間溫暖，明日（20日）及周末期間部分時間有陽光，日間溫暖，明日氣溫介乎19°C至25°C，周六（21日）介乎20°C至25°C，周日（22日）天氣大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，最高達26°C。
下周四、周五濕度高達80%至95%
天文台預料較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨，下周一（23日）大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎20°C至23°C；下周二（24日）同樣大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎21°C至25°C。而一道低壓槽會在下周後期影響華南，下周四（26日），多雲，有一兩陣微雨，濕度介乎80%至95%；下周五（27日）天氣多雲，有幾陣雨。早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎22°C至25°C，濕度介乎80%至95%。
最Hit
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」 港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
2026-02-18 12:50 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」 醜聞纏身被勒令停工
2026-02-16 20:00 HKT