天氣｜乾完又潮濕！今午多區濕度跌落60%以下 天文台料初六最熱26°C 濕度達95%

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台指今日（19日）正午時分，本港多處地區的相對濕度降至60%以下。隨較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，天文台預料，周日（22日）天氣大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫最高達26°C，濕度介乎65%至95%。

今午部分時間有陽光及乾燥

天文台預料本港下午部分時間有陽光及乾燥，介乎18°C至23°C。今晚大致多雲。吹和緩至清勁東至東北風。

初六多雲最高26°C

現時影響廣東沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來兩三日該區日間溫暖，明日（20日）及周末期間部分時間有陽光，日間溫暖，明日氣溫介乎19°C至25°C，周六（21日）介乎20°C至25°C，周日（22日）天氣大致多雲，日間部分時間有陽光及溫暖，最高達26°C。

下周四、周五濕度高達80%至95%

天文台預料較潮濕的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多及有微雨，下周一（23日）大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎20°C至23°C；下周二（24日）同樣大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎21°C至25°C。而一道低壓槽會在下周後期影響華南，下周四（26日），多雲，有一兩陣微雨，濕度介乎80%至95%；下周五（27日）天氣多雲，有幾陣雨。早晚沿岸有薄霧，氣溫介乎22°C至25°C，濕度介乎80%至95%。