每日雜誌‧人物誌｜手執畫筆創繽紛宇宙 自閉兒畫出童話世界茁壯成長

更新時間：09:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-19 HKT

自閉症兒童的世界遠超他人想像。譚皓之（Justin）自3歲確診自閉症，不擅言辭，心思卻相當縝密。在父母呵護下，他手執畫筆，從學畫圓圈訓練小肌肉，到創作出逾千個卡通角色，在腦海構建出獨特繽紛的世界。15歲時，其母親患癌離世，Justin深受打擊，隨後靠畫畫克服喪親之痛，把母親轉化為故事角色，使愛永恆留存，長大後更成功修畢繪畫相關的學士課程，出版童書。其父親坦言，曾渴望一直為兒子護航，但深明他終須獨立成長，故從不對外隱瞞，盼世界對自閉兒多關顧、多包容，讓他們茁壯成長。 

譚皓之看到印刷成品十分興奮，積極向讀者介紹故事和簽名。 受訪者提供
故事男主角「熱狗·哈金斯」克服對怪物的恐懼。 受訪者提供
故事男主角「熱狗·哈金斯」（Hotdog Hutchins）十分聰明，卻被同學排擠和取笑。一日，他在山洞遇上友善的怪物「哈吉褲先生」（Mr. Huggypants），克服對怪物的恐懼；二人成為朋友，更攜手在舞會勇救女主角，扭轉眾人對他們的誤解，教導孩子不要以貌取人。

由學畫圓圈訓練肌肉開始創作

這些年來，Justin創作逾千角色，家中堆滿過百本畫簿。他按繪畫時序翻開畫冊，與記者分享其創作歷程，由最初只用鉛筆繪出簡單線條，到徒手繪出接近完美的圓圈，可見他童年時下的「苦功」。後來慢慢加上顏色和陰影，圖案越趨變化多元，角色活潑可愛。Justin記憶力強，每揭一頁畫簿也能讀出該角色的名字和故事。

譚皓之自3歲被診斷患有自閉症。 受訪者提供
以角色Hotdog Hutchins為例，配色是他最愛的橙色和紫色，但雙腳卻不相稱。Justin解釋，Hotdog曾為拯救朋友脫離險境，而被大蛇咬傷，「左腳是健康的，右腳是機械腳。」隨後，Justin馬上在逾千個檔案中，找出Hotdog受傷前的圖畫再作說明，令眾人大為驚訝。

「他有自己的宇宙。」Justin的父親指，最初只知道兒子有繪畫天份、視覺記憶力較好，但一直難以理解其創作思維，直至有次整理及收起較舊的畫冊後，兒子突然翻箱倒櫃，只為因應故事發展，翻出數月前的作品微調，才明瞭兒子的繪畫世界，比他想像中更遼闊。於是，他請繪畫老師教Justin學習用色和構圖，並改用平板電腦和軟件繪畫，透過電腦整理其腦海中獨特的「宇宙觀」，也讓他更了解兒子的內心世界，「明白他如何面對困難。」

譚皓之創作逾千角色，家中堆滿過百本畫簿。
把亡母轉化故事角色克服傷痛

Justin自3歲被診斷患有自閉症，說話少，肢體動作不太靈活。其父親憶述，當年因工作移居印尼，而太太是福建人，故一直以為Justin在語言複雜的環境下成長，才導致說話發展遲緩，惟幼稚園老師認為兒子與同齡小孩「不一樣」，籲他帶兒子做檢查，隨即確診。儘管太太後來辭去工作，全職照顧Justin，他坦言，初為父母，加上對自閉症毫無了解，錯過讓Justin得到最佳治療的黃金期，「如果再早發現，後續發展或不同。」

他從不掩飾兒子的病情，「我要告訴更多人，才可以接收到更多有效的資訊。」Justin5歲時，他決定舉家遷回香港，渴望兒子得到更好的治療和學習資源，無奈20年前的香港社會，對特殊教育需要（SEN）兒童尚未有太大關注。為了訓練小肌肉發展，Justin兒時一邊習字，一邊學畫圓圈，漸漸為畫畫打好根基，加上他從小到大也愛看卡通，繪畫卡通逐步成為他日常不可或缺的一環，「每天也畫幾個小時。」父母四尋願意接納SEN學生的畫畫老師，希望為他提供最好的學習機會。

在父母呵護下，Justin手執畫筆，繪出屬於自己的成長路。惟10年前，Justin的母親患癌離世，令他深受打擊。為了使母親的愛永恆留存，Justin把母親轉化為故事角色，慢慢走出喪親之痛。

譚皓之的母親在10年前因癌症去世，使他大受打擊。 受訪者提供
父親坦誠病況學習「放手」

「母親的離開，其實創造了另一個機會給他。」Justin的父親指，以前太太提供全天候照顧，除了一日3餐，更會接送Justin上學，但太太離開後，他頓時反思，深明兒子終須獨立成長，「如果我明天突然離世，誰會照顧他呢？」結果，他慢慢「放手」，加上繼母扶持下，Justin學會煮食，炒菜、煎牛扒、煮意粉也沒有難度，更會自己去行山。在學業上，Justin先後入讀職業訓練局青年學院及香港高等教育科技學院（THEi），更修畢繪畫相關的學士課程。

「Justin是一位幸運的小孩。」其父親感慨，兒子在成長路上遇見不同有心人，除了學校和繪畫老師用心教導，更發掘出適合Justin探索社會的方法——以畫畫記錄生活。他笑言，Justin兒時常嚷着要成為科學家，發明時光機，當自己不被理解、被外界誤會和責罵時，便可以回到過去改正自己，但現實不能重來，近年Justin越見成長，即使在學業或社交上碰壁，也不會輕言放棄，「接納自己會做得不好，有機會犯錯，也包容世界對他有不理解的地方。」

Justin希望，透過自己的故事，讓更多人認識自閉症。其父親亦言，作為家長要和子女同行，正視孩子有特別需要，不應覺得羞恥，盼望世界對自閉兒多包容，讓他們有機會接觸社會，茁壯成長。

繪畫老師見證Justin成長 盼鼓勵SEN家長

繪畫老師潘施穎形容，Justin習畫兩年間的變化很大，出版圖書是對其努力的肯定。她期望，Justin的經歷能鼓勵其他SEN兒童的家長，支持子女追夢。

從簡單幾何圖形，到創作出不同角色，潘施穎見證Justin成長，十分欣慰。她憶述，最初接觸Justin，對方仍不懂運用複雜的圖案繪畫，而且沉醉在自己的世界當中，不常聆聽別人的意見。後來，Justin常分享自己的經歷和故事，學習用更多顏色表達內心，亦嘗試採納其建議為角色加上陰影，以呈現更立體的效果，「他會思考在不同情景運用不同顏色，令我很驚喜。」她續說，Justin的繪畫風格變得更多樣化，也會主動上網搜尋參考素材，把新元素加入作品中，「他想努力做好自己，一步步成長。」

作為老師，潘施穎認為，出版書籍對Justin的意義重大，「證明他一直創作是有意義的，對他而言是一份肯定。」她深明，Justin出書並不容易，除了他不斷耕耘，背後有賴家庭的全力支持。她寄語其他SEN家長，若然子女有明確的夢想和目標，不妨從旁扶持，讓孩子夢想成真，「實現夢想的道路不易走，家人的鼓勵是很大的動力。」

故事中「怪物」因外表遭排斥 社企負責人被觸動支持出版

近日，Justin獲社企支持出版兒童繪本，並到一所學校開放日擺賣，他坦言渴望繼續出書，讓其作品及故事得到關注。該社企負責人亦分享，初次閱讀故事已十分感觸，希望SEN孩子也能發揮所長，為社會帶來正面的影響。

出書的契機源自Justin一份學校功課，Justin分享，當時精選出3個原創故事，印刷成書，渴望得到讀者的閱後感，便挨家挨戶邀請鄰居成為讀者，卻被投訴。然而，3本童書沒有因此而被遺忘，反而被其繼母的朋友——社企「404 Not Found Limited」的負責人Rosalind看見。Rosalind指，其兒子去年也被診斷有輕度過動症（ADHD）和閱讀困難，看到故事中的怪物因外表而被誤會和排斥，猶如看到兒子在日常生活中被誤解的身影，故決定以社企名義為Justin出書。

她形容，故事中的怪物與多神經多樣性（Neurodivergent）孩子的處境非常相似。怪物躲在角落保護朋友，但其他人只看到其外表、刻板地作判斷，讓她瞬間連結到其兒子的處境，「他很善良，也很努力，卻曾因為行為與別不同，被大人貼上『壞孩子』的標籤，作為媽媽非常心痛。」她直言，每一隻被誤解的「怪物」，也有一顆善良而敏感的心，只要有合適的支援，SEN孩子也可以發揮所長，為社會帶來正面的影響。

譚皓之到學校開放日擺攤售賣兒童繪本。 受訪者提供
早前，Justin到一所學校開放日擺賣，與讀者積極交流。Rosalind亦說，當日不乏家長和學生主動前來分享讀後感，令Justin相信自己的經歷和創作可以幫助別人，「知道有人喜歡自己的作品，對Justin是莫大的鼓勵。」

記者：仇凱瑭

