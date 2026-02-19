瑪麗醫院義工織冷帽向寶寶送暖　醫生創作對聯為家長添正能量

現今社會商品應有盡有，人工智能潛力無窮，但手工製品及手寫心意的「含金量」不跌反升。瑪麗醫院義工張玉蓮（Joyce）及醫生蘇文庭，分別透過編織冷帽及創作對聯，祝福馬年寶寶及新年期間仍需住院的寶寶，同時為家長送上正能量。

瑪麗醫院婦產科和兒童及青少年科，今年安排義工為首批12位初一出生或需留院的寶寶，送上人手編織的小馬造型冷帽，寓意駿馬報喜、福馬臨門、馬到平安。院方表示，初生寶寶需要溫暖及安全感，冷帽正有助保持體溫，讓母嬰肌膚接觸，寶寶更安穩地感受母親心跳，增加母乳餵哺成功機會，是既窩心又實用的禮物。



77歲義工獨力製作 每頂帽平均織兩天



冷帽均採用防敏感「BB冷」，由77歲的病人資源中心義工Joyce獨力製作，每頂帽平均織兩天。Joyce憶述，十年前農曆新年期間中風住院，曾一度情緒低落，後來受院内醫護及病友激勵，決定參與義工服務，「幫到人同時幫到自己」。現已「抱孫」的她又提到，自己多年前也曾經歷女兒早產，理解為人父母的艱難，「照顧早產嬰真的不簡單，每天餵奶次數更頻密，幾乎沒有空間時間。」





瑪麗醫院義工張玉蓮（中）及醫生蘇文庭(右)，分別透過編織冷帽及創作對聯，祝福馬年寶寶及新年期間仍需住院的寶寶。





「我會對頂帽說，祝福寶寶身心健康，健康快樂成長。有時話語好像沒有意思，但我希望祝福是大大的。」Joyce認為新生命為家庭帶來溫馨，為求「馬形」一目瞭然，她今年突破自我，先後織出帽身、五官等部件，以針線縫合，最終收獲滿意成品，「最難是眼部，因為很細粒，比較難控制，有時手鬆會『大細眼』。一加上馬鬃，人家立刻說像，那刻我真的很開心。」



一人隊伍 我會繼續堅持下去



翻查2018年舊聞，織冷帽義工曾達6名，當年可織出30頂狗仔造型冷帽（當年是狗年）。被問到現時這支「一人隊伍」仍能持續多久？Joyce說，只要能力許可，不會言休，「有些人織是自己織來『靚』，無法長時間織這麽多頂帽；有些人有熱情，但又能否堅持這麼多年呢？我相信我會繼續堅持下去，做到我自己做不到為止。」



我很驕傲的是我親手寫



瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭，亦擁有一對「巧手」。十多年間，他以寶寶名字為首，創作出約100組5字或7字對聯；這些對聯新春時會寫成揮春，放在寶寶的保溫箱。蘇表示，部分寶寶出生後需在深切治療部留醫，冀透過獨特方式行多一步，「可能人工智能都做到，但我很驕傲的是，我親手寫，真的用時間、心機想，希望有溫度、有誠意，家長會感受到。」

瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭十多年間，以寶寶名字為首，創作出約100組5字或7字對聯。

近年出生率下降，父母對下一代的期望有否轉變？蘇指，天下父母皆希望子女健康快樂成長，「反而沒有甚麽人跟我講，真的想子女讀書很厲害，想大富大貴。」但他提到，近年取名用字越來越闊濶，部分「師傅」更用到生僻字，增加創作對聯的難度，「最耐試過兩三日才寫到。有方法可以『兜過去』，譬如用諧音、或者不當這些字是詞語（接）駁落去，出來的效果或者不是最『靚』，但製成品都過得去，家長都滿意，苦笑說未料到會用生僻字。」



第二季推出「音樂治療計劃」



近期，蘇文庭以毛筆字，為早產雙胞胎「予昕」及「信恩」，書寫「予常喜樂頌德善，昕然豁達添健康」及「信望仁愛迎幸福，恩典奇妙賜平安」兩組對聯。他稱，兩兄弟出生時狀況欠佳，現已兩個多月大，「有大步攬過的感覺」，希望送上溫暖祝福，「無論他們將來想做甚麼，讀書如何，想做甚麼工作，我都希望他們幸福、健康、平安。」

院方補充，會持續加強醫社合作，包括預計今年第二季在兒科推出「音樂治療計劃」，每周定期到病房探訪曾遭虐待、患厭食症的住院兒童，期望紓緩他們的焦慮情緒。

記者 蕭博禧