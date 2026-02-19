Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑪麗醫院義工織冷帽向寶寶送暖　醫生創作對聯為家長添正能量

社會
更新時間：07:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-19 HKT

現今社會商品應有盡有，人工智能潛力無窮，但手工製品及手寫心意的「含金量」不跌反升。瑪麗醫院義工張玉蓮（Joyce）及醫生蘇文庭，分別透過編織冷帽及創作對聯，祝福馬年寶寶及新年期間仍需住院的寶寶，同時為家長送上正能量。

瑪麗醫院婦產科和兒童及青少年科，今年安排義工為首批12位初一出生或需留院的寶寶，送上人手編織的小馬造型冷帽，寓意駿馬報喜、福馬臨門、馬到平安。院方表示，初生寶寶需要溫暖及安全感，冷帽正有助保持體溫，讓母嬰肌膚接觸，寶寶更安穩地感受母親心跳，增加母乳餵哺成功機會，是既窩心又實用的禮物。


77歲義工獨力製作　每頂帽平均織兩天


冷帽均採用防敏感「BB冷」，由77歲的病人資源中心義工Joyce獨力製作，每頂帽平均織兩天。Joyce憶述，十年前農曆新年期間中風住院，曾一度情緒低落，後來受院内醫護及病友激勵，決定參與義工服務，「幫到人同時幫到自己」。現已「抱孫」的她又提到，自己多年前也曾經歷女兒早產，理解為人父母的艱難，「照顧早產嬰真的不簡單，每天餵奶次數更頻密，幾乎沒有空間時間。」

 

瑪麗醫院義工張玉蓮（中）及醫生蘇文庭(右)，分別透過編織冷帽及創作對聯，祝福馬年寶寶及新年期間仍需住院的寶寶。
瑪麗醫院義工張玉蓮（中）及醫生蘇文庭(右)，分別透過編織冷帽及創作對聯，祝福馬年寶寶及新年期間仍需住院的寶寶。


 

「我會對頂帽說，祝福寶寶身心健康，健康快樂成長。有時話語好像沒有意思，但我希望祝福是大大的。」Joyce認為新生命為家庭帶來溫馨，為求「馬形」一目瞭然，她今年突破自我，先後織出帽身、五官等部件，以針線縫合，最終收獲滿意成品，「最難是眼部，因為很細粒，比較難控制，有時手鬆會『大細眼』。一加上馬鬃，人家立刻說像，那刻我真的很開心。」


一人隊伍　我會繼續堅持下去


翻查2018年舊聞，織冷帽義工曾達6名，當年可織出30頂狗仔造型冷帽（當年是狗年）。被問到現時這支「一人隊伍」仍能持續多久？Joyce說，只要能力許可，不會言休，「有些人織是自己織來『靚』，無法長時間織這麽多頂帽；有些人有熱情，但又能否堅持這麼多年呢？我相信我會繼續堅持下去，做到我自己做不到為止。」


我很驕傲的是我親手寫


瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭，亦擁有一對「巧手」。十多年間，他以寶寶名字為首，創作出約100組5字或7字對聯；這些對聯新春時會寫成揮春，放在寶寶的保溫箱。蘇表示，部分寶寶出生後需在深切治療部留醫，冀透過獨特方式行多一步，「可能人工智能都做到，但我很驕傲的是，我親手寫，真的用時間、心機想，希望有溫度、有誠意，家長會感受到。」

 

瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭十多年間，以寶寶名字為首，創作出約100組5字或7字對聯。
瑪麗醫院兒童及青少年科副顧問醫生蘇文庭十多年間，以寶寶名字為首，創作出約100組5字或7字對聯。

近年出生率下降，父母對下一代的期望有否轉變？蘇指，天下父母皆希望子女健康快樂成長，「反而沒有甚麽人跟我講，真的想子女讀書很厲害，想大富大貴。」但他提到，近年取名用字越來越闊濶，部分「師傅」更用到生僻字，增加創作對聯的難度，「最耐試過兩三日才寫到。有方法可以『兜過去』，譬如用諧音、或者不當這些字是詞語（接）駁落去，出來的效果或者不是最『靚』，但製成品都過得去，家長都滿意，苦笑說未料到會用生僻字。」


第二季推出「音樂治療計劃」


近期，蘇文庭以毛筆字，為早產雙胞胎「予昕」及「信恩」，書寫「予常喜樂頌德善，昕然豁達添健康」及「信望仁愛迎幸福，恩典奇妙賜平安」兩組對聯。他稱，兩兄弟出生時狀況欠佳，現已兩個多月大，「有大步攬過的感覺」，希望送上溫暖祝福，「無論他們將來想做甚麼，讀書如何，想做甚麼工作，我都希望他們幸福、健康、平安。」

院方補充，會持續加強醫社合作，包括預計今年第二季在兒科推出「音樂治療計劃」，每周定期到病房探訪曾遭虐待、患厭食症的住院兒童，期望紓緩他們的焦慮情緒。

記者 蕭博禧

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
11小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
15小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
19小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
9小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
10小時前
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
影視圈
14小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
12小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
03:17
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
申訴熱話
13小時前