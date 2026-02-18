年初二煙花︱李家超 : 將帶領政府與全港市民跑出新速度、創出新成績

今日是大年初二，行政長官李家超晚上和太太到灣仔觀賞「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演，與維港兩岸數以十萬市民和遊客一起觀賞璀璨煙花的壯麗畫面，共慶新春。他表示，今年匯演歷時約23分鐘，合共31,888枚煙花在維港上空綻放。8幕匯演糅合駿馬元素及吉祥符號，呈現萬馬奔騰的磅礡氣勢 ，寓意馬年旗開得勝。

港人同心協力 為香港繁榮穩定全力奮進 共創更美好未來

李家超於社交平台發文，指馬年奔騰而至，讓港人同心協力，為香港繁榮穩定全力奮進，共同開創更美好的未來。他將帶領特區政府與全港市民一同昂首闊步、勇往直前，跑出新速度、創出新成績！

李家超出席「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演致辭時表示，祝願馬年家家興旺，人人一馬當先。他指駿馬昂首，辭舊迎新。今年是國家十五五規劃的開局之年。香港會馬不停蹄，改革求進，主動對接十五五規劃，積極融入國家發展大局。繼續發揮香港在一國兩制下，背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，為國家高質量發展貢獻香港力量。

他感謝香港賽馬會贊助今晚的煙花匯演，為馬年增添祝福與喜悅。相信馬會橫跨全年的馬年系列活動，會吸引更多旅客來到香港，進一步推動旅遊發展。