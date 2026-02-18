年初二煙花︱馬會呈獻煙花匯演閃耀維港 港穗雙城聯動 駿馬迎新歲

香港賽馬會獨家贊助的「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演今晚（18日）在香港上演，維港上空綻放壯麗的煙花；同時，廣州從化亦有無人機及煙花表演慶祝馬年來臨，由馬會獨家支持。兩項盛事均屬馬會馬年系列活動，系列橫跨全年，彰顯馬匹及賽馬深深植根社區的獨特角色。馬會主席廖長江在香港會議展覽中心參與馬會舉辦的儀式時致辭，指馬年對馬會而言別具意義，馬會推出馬年系列活動，包括贊助大年初二煙花匯演，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，並與市民和旅客共迎新春。

煙花匯演糅合駿馬元素及吉祥符號

在香港，馬會呈獻的煙花匯演歷時23分鐘，序幕以高密度煙花送舊迎新，隨後糅合駿馬元素及吉祥符號，送上新年祝福。馬蹄鐵圖案、「HKJC」及「WIN」字樣象徵駿馬啟程，營造賽馬的刺激氣氛。31,888枚煙花照亮維港，以萬馬奔騰的磅礡氣勢迎接馬年。

一眾嘉賓在煙花匯演開始前，在香港會議展覽中心參與馬會舉辦的儀式。主禮的行政長官李家超致辭時表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港必定馬不停蹄、改革求進，主動對接「十五五」規劃，積極融入國家發展大局，繼續發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為國家高質量發展貢獻香港力量。他感謝香港賽馬會贊助今晚的煙花匯演，為馬年增添祝福和喜悅；並祝願祖國繁榮昌盛，香港百業興旺。

廖長江：馬會秉持致力建設更美好社會宗旨

馬會主席廖長江表示，馬年對馬會而言別具意義。香港的世界級賽馬，以及持續發展的馬術運動，令本港引以為傲；馬會推出馬年系列活動，包括贊助大年初二煙花匯演，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，並與市民和旅客共迎新春，「多年來，馬會秉持致力建設更美好社會的宗旨，在提供世界級賽馬及馬匹運動娛樂的同時，馬會協助香港特區政府打擊非法賭博，並透過其獨特的綜合營運模式，將博彩需求轉化為重要的經濟貢獻，帶來就業機會、稅款及慈善捐款。如今，馬會已躋身全球最大的慈善捐助機構之一，由始至終以服務香港為目標。這一切的成就，都離不開『馬』。」

廣州從化亦於大年初一（2月17日）及今晚上演「金馬迎春．福暖從城」低空光影煙花匯演活動，獲香港賽馬會獨家支持。1,200架無人機編織空中光影畫卷，與璀璨煙花互相輝映，融入香港賽馬元素，打造兩地同慶、跨城共賞的大型節慶盛事，寄託馬年的美好祝願。而今年馬會的重點之一，就是10月起在廣州從化馬場，舉辦世界級的常規賽馬賽事，標誌著馬會支持粵港澳大灣區、乃至國家的馬產業發展，邁進新里程。