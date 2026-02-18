Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德體育園辦新春嘉年華 即日起8輛賀年花車進駐 國際級隊伍獻技

社會
更新時間：17:00 2026-02-18 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-18 HKT

今年新春好去處又多一個！「新春國際匯演之夜」的8輛賀年花車於大年初二（18日）起首度進駐啟德體育園，一連九日供市民免費觀賞。年初二及年初三更有多支國際表演隊伍現場獻技，為這個全新地標增添濃厚節日氣氛。

8架花車首度進駐日夜打卡皆宜

由大年初二至年初十（2月18日至26日），8輛來自香港旅遊發展局、國泰等機構的精緻賀年花車，將首度駛入啟德體育園，並於園區內的水連天、中央廣場及渡行徑三個位置展出。花車展覽由上午9時至晚上10時開放，並會於下午5時30分起亮燈，市民及旅客可近距離欣賞，日夜感受不同風景。

年初二三限定國際匯演隊伍獻技

為進一步炒熱氣氛，多支參與匯演的國際級表演隊伍於年初二及年初三（2月18及19日）下午2時30分至6時30分，在啟德體育園的水連天及中央廣場作現場演出，帶來舞蹈、雜技等高水準表演，讓市民感受前所未有的嘉年華體驗。

此外，啟德體育園紀錄片《築夢啟德》公眾觀賞將加場至2月27日，讓更多市民走進「香港主場」，感受園區由藍圖走到現實的築夢歷程。觀賞後完成簡短問卷即可獲得CAFÉ by LUBUDS咖啡券乙張，可兌換一杯價值港幣45元或以下的飲品。

活動詳情一覽：

香港新春節慶—花車展覽

  • 日期：2026年2月18至26日（年初二至年初十）
  • 時間：上午9時至晚上10時
  • 花車亮燈時間：下午5時30分起
  • 地點：啟德體育園
  1. 「水連天」
  2. 中央廣場
  3. 渡行徑

香港新春節慶—花車展覽現場表演

  • 日期：2026年2月18及19日（年初二及年初三）
  • 時間：下午2時30分至6時30分
  • 地點：啟德體育園「水連天」、中央廣場

《築夢啟德》公眾觀賞

  • 即日起至2026年2月27日
  • 滙豐呈獻啟德展館（#啟德主場館F閘旁）
  • 免費入場
  • 報名

