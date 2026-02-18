賀歲煙花︱今晚8時維港上空綻放 港鐵加強列車服務 天文台 : 雲底較高無阻觀賞

年初二賀歲煙花今晚 ( 18日 ) 8時於維港上空綻放，今年新春煙花匯演由香港賽馬會贊助，主題為「馬到功成耀香江」，歷時 23分鐘、合共8幕的煙花匯演，將發放31,888枚煙花，並糅合駿馬元素及吉祥符號，與全港市民及訪港旅客共慶新春。港鐵表示，7條鐵路線，包括觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東鐵錢及東涌綫將加強服務，方便市民及旅客前往維港兩岸觀賞煙花，以及在散場時疏導乘客。天文台預料預計今晚雲量逐漸增多，但雲底較高，所以對觀賞煙火的影響不大。

港島綫下午5時至晚上8時加密班次 大約每3.1分鐘一班車

其中港島綫於下午5時至晚上8時加密班次，大約每3.1分鐘一班車，至晚上8時至10時半更加密至每3分鐘一班車；而荃灣綫晚上8時至11時半，大約每3分鐘一班車；觀塘綫晚上8時至10時30分，每3.6分鐘一班車，南港島綫及東涌綫，則分別於晚上8時至11時30分及晚上8時至10時，大約6分鐘一班車。至於東鐵綫晚上8時至9時半，金鐘至上水約每3.3分鐘一班車，金鐘至羅湖/落馬州方向，約每6.7分鐘一班車。

港鐵今晚加強列車班次。

今年煙花匯演分為8幕，各具特色。首幕《駿馬啟程》，高密度的開幕煙花如駿馬衝出，為匯演揭開序幕。緊接有禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量。第二幕《共慶新春》，維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

農曆馬年對獨家贊助煙花匯演的香港賽馬會而言別具意義。馬會早前表示，「馬」在文化中代表堅忍與力量，與香港「我做得到」的精神深深呼應。為迎接馬年，馬會舉辦一系列涵蓋多個新春節目的慶祝活動。除了今晚的煙花匯演，明日年初三（19日），沙田馬場將舉行「2026馬年賽馬日」，安排連串精彩賽事及活動，與市民及旅客一同迎新禧、接馬年。