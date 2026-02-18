年初二煙花︱「馬到功成耀香江」匯演閃亮夜空 數以十萬計市民和旅客維港兩岸觀賞

2026年農曆新年煙花匯演於馬年大年初二（2月18日）晚上8時在維港上空發放。是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，並獲香港賽馬會贊助。煙花匯演以「馬到功成耀香江」為主題，將發放31,888枚禮花彈。行政長官李家超致辭時表示，今晚維港兩岸數以十萬計的市民和旅客，熱切期待煙花匯演的來臨。歷時23分鐘的煙花在維港璀璨夜空，呈現萬馬奔騰的磅礴氣勢，寓意馬年旗開得勝。馬年奔騰之際，同心協力為香港的繁榮穩定全力奮進，共同開創更美好的未來。

李家超 : 香港新一年跑出新速度 創出新成績

李家超祝願馬年家家興旺，人人一馬當先。他指駿馬昂首，辭舊迎新。今年是國家十五五規劃的開局之年。香港會馬不停蹄，改革求進，主動對接十五五規劃，積極融入國家發展大局。繼續發揮香港在一國兩制下，背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，為國家高質量發展貢獻香港力量。

他又感謝香港賽馬會贊助今晚的煙花匯演，為馬年增添祝福與喜悅。相信馬會橫跨全年的馬年系列活動，會吸引更多旅客來到香港，進一步推動旅遊發展。他祝願祖國繁榮昌盛，香港百業興旺。新一年一同昂首闊步，勇往直前，跑出新速度，創出新成績。

廖長江 : 推出馬年系列活動 與全城共慶同歡

馬會主席廖長江表示，賽馬運動在香港深受市民歡迎，早已成為社會日常。不但能夠體現「我做得到」的香港精神，更加是香港繁榮穩定的標記。在一國兩制下，香港賽馬已發展成為全球的業界翹楚。香港賽駒在國際賽事屢創佳績，讓香港蜚聲國際，市民引以為傲。

廖長江指，馬會多年來秉持致力建設更美好社會的宗旨，在提供世界級賽馬及博彩運動娛樂的同時，馬會協助香港特區政府打擊非法賭博，並透過其獨特的綜合營運模式，將博彩需求轉化為重要的經濟貢獻，帶來就業機會、稅收及慈善捐款。如今，馬會已經躋身全球最大的慈善捐助機構之一，由始至終以服務香港為目標。

廖長江表示，馬在中華文化之中象徵堅毅、力量與希望。數千年來人馬之間獨特而深厚的夥伴關係，從未間斷。尤其在中國，人馬合作對國家的貢獻一直發揮著重要作用。因此馬會特別在這個別具意義的年份，推出馬年系列活動，與全城共慶同歡，並頌揚人馬間的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻。特意在馬年大年初二贊助煙花匯演，與市民及旅客共迎新春，並祝願祖國繁榮昌盛，香港百業興旺。

今年煙花匯演分為8幕，各具特色。首幕《駿馬啟程》，高密度的開幕煙花如駿馬衝出，為匯演揭開序幕。緊接有禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量。第二幕《共慶新春》，維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

「馬到功成耀香江」煙花匯演預演圖：

下午4時許，已有大批等待觀賞煙花的市民及遊客坐在尖沙咀維港海旁「霸位」，不少人做足準備，帶了摺凳、野餐墊守候在海旁，亦有人準備了輕食的麵包、飯團，以及可消磨時間的桌遊。

李先生下午4時到場「set腳架」

從筲箕灣過來的李先生，下午4時便到場「set腳架」，準備了相機拍攝煙花，亦買了三文治、水、充電器、外套等基本物資。他稱，已有兩、三年沒出來看煙花，今年再次到場，心情相當期待，「行得就行，年紀也大，都唔知可以睇得幾多次」。他大讚，對比日本的煙花，香港的「靚好多」，發放的範圍較大，「香港有幾躉船一齊放，日本都係得一、兩隻船。」

來自浙江的郭先生、胡小姐亦提早4個多小時，坐在尖沙咀碼頭等候。胡小姐稱，自元旦觀看香港煙花後，感覺相當精彩，今年再次與丈夫到場觀看。其丈夫郭先生表示，是第一次看煙花，因為「在內地不是到處可以看到煙花」，故特別期待今晚的表演，「香港的煙花與內地的有不一樣的感覺，可能這裏比較空曠，展示出來的比較澎湃、大氣」。至於今年的新年願望，他稱，新一年希望「家庭和和睦睦，祖國繁榮豐盛」。

鄧生、鄧太一家四口特地從屯門跨區過來觀賞煙花，提早4小時坐在海旁佔最佳觀賞位置。鄧太稱，因為小朋友都是第一次現場看煙花，「佢哋都好想睇，一年只有一次，所以今年就帶佢哋出嚟」。除了飯團、水，他們亦準備了桌遊、家庭樂的遊戲，與小朋友一起玩，消磨時間。

來自深圳的劉小姐與友人來港一日遊，專程過來觀看煙花。她稱，12點多便到達尖沙咀，「先在附近的海港城、商場逛逛，然後便來這裏坐下等待」，並計劃看完馬上回深圳，「應該也是去福田（口岸）吧，如果關了便去皇崗。（會否擔心太多人？）我相信香港政府可以做好。」她坦言，第一次在香港看煙花，沒作太多的準備，「只有充電寶，別的都沒有」，亦稱讚現場氣氛不錯，「人非常多」。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙、何家豪、吳艷玲