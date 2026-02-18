年初二煙花︱「馬到功成耀香江」匯演晚上維港綻放 大批市民及遊客一早「霸位」等睇煙花

2026年農曆新年煙花匯演於馬年大年初二（2月18日）晚上8時在維港上空發放。是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，並獲香港賽馬會贊助。煙花匯演以「馬到功成耀香江」為主題，歷時23分鐘，將發放31,888枚禮花彈，與全港市民及訪港旅客共慶新春。不少市民及旅客一早到尖沙咀及灣仔海旁「霸位」，現場人頭湧湧。

海旁一帶有不少攝影愛好者腳架準備捕捉煙花畫面，有市民為搶佔最佳拍攝角度，上午已攜帶雨傘、腳架、快門線等裝備到場，期望捕捉以馬年為主題的煙花圖案。

今年煙花匯演分為8幕，各具特色。首幕《駿馬啟程》，高密度的開幕煙花如駿馬衝出，為匯演揭開序幕。緊接有禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量。第二幕《共慶新春》，維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

「馬到功成耀香江」煙花匯演預演圖：

農曆馬年對獨家贊助煙花匯演的香港賽馬會而言別具意義。馬會早前表示，「馬」在文化中代表堅忍與力量，與香港「我做得到」的精神深深呼應。為迎接馬年，馬會舉辦一系列涵蓋多個新春節目的慶祝活動。除了今晚的煙花匯演，明日年初三（19日），沙田馬場將舉行「2026馬年賽馬日」，安排連串精彩賽事及活動，與市民及旅客一同迎新禧、接馬年。