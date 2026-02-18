年初二煙花︱逾36萬人維港兩岸觀賞 內地遊客：煙花年味很重很震撼 深感不虛此行

2026年農曆新年煙花匯演於馬年大年初二（2月18日）晚上8時在維港上空發放。是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，並獲香港賽馬會贊助。煙花匯演以「馬到功成耀香江」為主題，發放31,888枚禮花彈，吸引大批市民及遊客到場欣賞。警方表示，維港兩岸共逾36萬人觀賞煙花匯演。

煙花匯演於8時正式上演，開始前1分鐘，維港上空綻放代表馬會的「HKJC」及「WIN」字樣的煙花，為今晚揭開序幕。打頭陣的首幕「駿馬啟程」，以高密度開幕煙花如駿馬衝出，緊接着的煙花層層遞進，營造萬馬奔騰的氣勢。

首次觀看煙花、來自山東的耿氏兩姊妹表示，為了有最佳位置觀賞煙花，下午5時便到尖沙咀海旁。她稱，最喜歡是有維港夜景配上煙花，加上正值農曆新年，氣氛很不一樣，「現場氣氛特別好，年味很重」，亦大讚今晚看得「很過癮」，心情「有感動，亦有震撼」。妹妹則稱，印象較深刻的是「金元寶」圖案，亦有的像星星一般、有其他各種款式煙花。至於新年願望，她們稱，希望「小孩健康成長，國家越來越好」。

謝生與家人來港一天遊

為觀看今晚煙花，旅客謝先生與家人來港一天遊，觀看後便馬上回到深圳，他形容，煙花表演非常精彩，亦不虛此行，「因為提前知道初二有煙花，所以特意過來，在內地有不少地方不可以放煙花，而香港就可以在海旁觀賞到。（印象最深刻是？）結尾前的3分鐘非常震撼，有好多一起放，希望來年可以繼續有同類型的表演。」

來自深圳的鐘先生一家三口首次到訪香港，他表示，雖然剛才站的位置不太好，但仍算可以清楚看到煙花，亦有用手機拍下精彩的畫面。其兒子亦稱讚，表演相當精彩，特別是後半中段的煙花「很震撼、很好看」，更是「有史以來看到最大的煙花」，相信日後定會再來港觀看，新一年他則希望自己可以考到好的高中。

安徽旅客指最喜歡壓軸一幕煙花

安徽旅客王小姐表示，自兩年前在香港觀看煙花後，一直覺得很精彩。今年趁着新春長假，她和家人特意來港過年看煙花和昨晚的花車巡遊，之後亦會順道到澳門逛逛。她稱，最喜歡的是壓軸一幕的煙花，「有很多（煙花）一起綻放，很好看」，直言日後若有機會，會常來香港遊玩。

隨着煙花不斷綻放，在場的市民均發出一陣陣感嘆聲、歡呼聲。不少人舉起手機捕捉煙花的精彩畫面，亦有人與煙花合照「打卡」。期間有綻放「8」字型、「金元寶」、「馬蹄鐵」、「吉」字等造型的煙花。最後壓軸一幕為「馬到功成」，以澎湃的煙花將匯演推到高潮，配上大型「錦冠」禮花彈綻放。

現場廣播提醒大家「保持地方清潔」

至8時23分煙花結束，在尖沙咀海旁聚集觀看煙花的市民及旅客有秩序地離開。現場有清潔工人清理地面遺留的垃圾，亦有廣播提醒大家「保持地方清潔」、「離開時帶走隨身物品，不要遺下垃圾」。

今年煙花匯演分為8幕，各具特色。首幕《駿馬啟程》，高密度的開幕煙花如駿馬衝出，為匯演揭開序幕。緊接有禮花彈層層推進，營造萬馬奔騰的氣勢，突顯馬年昂然起步的力量。第二幕《共慶新春》，維港上空綻放「8」字型禮花彈和金元寶造型煙花，祝願市民在馬年財源廣進、家肥屋潤、丁財兩旺。第四幕《和諧願景》有星光般的禮花彈，如同一匹匹奔向遠方的和平之馬，為世界注入愛與希望的力量。此幕亦以「吉」字煙花為香港送上祝福。壓軸一幕《馬到功成》，大型錦冠禮花彈綻放，並以大密度的連環煙花作結，祝願祖國繁榮昌盛、人人心想事成。

「馬到功成耀香江」煙花匯演預演圖：

下午4時許，已有大批等待觀賞煙花的市民及遊客坐在尖沙咀維港海旁「霸位」，不少人做足準備，帶了摺凳、野餐墊守候在海旁，亦有人準備了輕食的麵包、飯團，以及可消磨時間的桌遊。

李先生下午4時到場「set腳架」

從筲箕灣過來的李先生，下午4時便到場「set腳架」，準備了相機拍攝煙花，亦買了三文治、水、充電器、外套等基本物資。他稱，已有兩、三年沒出來看煙花，今年再次到場，心情相當期待，「行得就行，年紀也大，都唔知可以睇得幾多次」。他大讚，對比日本的煙花，香港的「靚好多」，發放的範圍較大，「香港有幾躉船一齊放，日本都係得一、兩隻船。」

來自浙江的郭先生、胡小姐亦提早4個多小時，坐在尖沙咀碼頭等候。胡小姐稱，自元旦觀看香港煙花後，感覺相當精彩，今年再次與丈夫到場觀看。其丈夫郭先生表示，是第一次看煙花，因為「在內地不是到處可以看到煙花」，故特別期待今晚的表演，「香港的煙花與內地的有不一樣的感覺，可能這裏比較空曠，展示出來的比較澎湃、大氣」。至於今年的新年願望，他稱，新一年希望「家庭和和睦睦，祖國繁榮豐盛」。

鄧生、鄧太一家四口特地從屯門跨區過來觀賞煙花，提早4小時坐在海旁佔最佳觀賞位置。鄧太稱，因為小朋友都是第一次現場看煙花，「佢哋都好想睇，一年只有一次，所以今年就帶佢哋出嚟」。除了飯團、水，他們亦準備了桌遊、家庭樂的遊戲，與小朋友一起玩，消磨時間。

來自深圳的劉小姐與友人來港一日遊，專程過來觀看煙花。她稱，12點多便到達尖沙咀，「先在附近的海港城、商場逛逛，然後便來這裏坐下等待」，並計劃看完馬上回深圳，「應該也是去福田（口岸）吧，如果關了便去皇崗。（會否擔心太多人？）我相信香港政府可以做好。」她坦言，第一次在香港看煙花，沒作太多的準備，「只有充電寶，別的都沒有」，亦稱讚現場氣氛不錯，「人非常多」。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙、何家豪、吳艷玲