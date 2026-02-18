涉年廿九大鬧機場推倒智能登記櫃檯 英籍漢被控刑毁等2罪准保釋候訊
更新時間：14:57 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:57 2026-02-18 HKT
發佈時間：14:57 2026-02-18 HKT
35歲英國籍男子涉嫌於年廿九（16日），在香港國際機場推倒10部智能登記櫃檯，以及損壞玻璃等。英籍男被控刑事毁壞等2罪，今於西九龍裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官熊雪如應申請押後案件至4月15日再訊，以待進一步調查。期間被告獲准以現金5000元保釋，條件包括每日到警署報到，以及居於報稱地址等。
損壞一個金屬展示架、10部智能登記櫃檯及一輛電動行李牽引車等
被告BENNOUI YOUCEF，報稱無業，被控一項刑事損壞罪指，他於2026年2月16日在香港國際機場一號客運大樓七樓離港層北大堂（非禁區）J行段區，無合法辯解而損壞屬於香港機場管理局的一個金屬展示架、10部智能登記櫃檯、一個金屬支架、一塊玻璃及一輛電動行李牽引車，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
被告另被控一項管有第I部毒藥罪，指他於同日在香港國際機場一號客運大樓第八層（非禁區）第四落客區並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥。
案件編號：WKCC 840/2026
法庭記者：雷璟怡
