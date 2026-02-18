涉深圳灣大橋旅遊巴失控致逾十人傷 六旬司機被控危駕首提堂

深圳灣公路大橋於年廿八（15日）發生交通意外，一輛旅遊巴沿大橋往香港方向行駛時疑失控撞欄，車上十多名乘客受傷，分別送醫治理。63歲司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，今於西九龍裁判法院首次提堂。

鄭官著被告家人多加留意被告情況

被告暫毋須答辯，裁判官鄭潤聰應申請押後案件至4月29日到屯門裁判法院再訊，以待進一步調查。期間被告獲准以現金5萬元保釋、不得離港、須交出旅遊證件、居於報稱地址、定期報到，以及不得駕駛任何車輛。鄭官最後著被告家人多加留意被告的情況。

被告李啟波，報稱非專營巴士司機，被控於2026年2月15日在香港新界深圳灣公路大橋近里程1.2（S）在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致黃曦身體受嚴重傷害。

案件編號：WKCC 837/2026

法庭記者：雷璟怡