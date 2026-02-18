年初二開年飯｜上環裕隆號秉承傳統 八餸一湯款待親友夥記 老闆信馬年生意有改善

大年初二是傳統吃開年飯的日子，西營盤裕隆號海味店今日（18日）繼續秉承傳統，款待約20位親友及夥記。海味店第二代掌舵人吳偉鴻表示，希望新一年自己及員工身體健康；又提及過去一年受經濟大環境影響，生意按年跌約一成，期望馬年有改善，「我相信都應該好過舊年，但唔會『砰一聲』上返去。」

老闆：嘗試做好、做精 吸引年青客

1952年創立、位於西營盤的裕隆號海味店，今日遵循50多年的傳統吃開年飯。在吳偉鴻帶領下，一眾夥記約早上11時進行拜神儀式，並合力準備飯餸。今年菜色一如既往是「八菜一湯」，包括髮菜蠔豉、臘腸潤腸、乳豬、雞、魚等。中午時份，眾人在祝賀聲中歡欣起筷及乾杯，祝福彼此新年進步、身體健康。吳偉鴻說，自父輩開始已有吃開年飯的傳統，會維持這個習慣直至退休。

談及過去一年生意，吳偉鴻表示，儘管來貨價「有平有貴」，惟市民消費力不如以往，生意下跌約一成，「客人想買但唔捨得食，買少咗。以前買一斤，𠵱家買半斤或十二兩。」他指，海味店客群仍以老一輩為主，會做好、做精，吸引年青客，冀新一年生意有改善，「好似十幾年前最好，但冇可能一下子返到嗰時，希望今年會慢慢、慢慢、慢慢好。」

被問到對新一份財政預算案的期望，他笑言：「我自己都顧唔掂自己，仲點顧財爺？」

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元