車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙

今日（18日）是正月大年初二「車公誕」。新界鄉議局主席劉業強為香港求籤，最終求得第二十二籤中籤，是連續第九年求得中籤，籤文「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。解曰：「凡事用心 身子平安 小宅小吉 占病不妨 求財半遂 婚姻成合」。有解籤師傅稱，此籤雖被歸類為中籤，但帶有較重的下籤意味。她指出，籤文重點在於「人」字，提醒港人要「帶眼識人」，提高警覺。

師傅解讀各不同 有指屬「偏下籤」 陳天恩：「已經好過上年好多」

解籤師傅何太向記者解釋，現在香港騙案比較多，這支籤是叫大家，尤其是年輕人要看清楚身邊的人，不要那麼容易相信別人，亦要多留意時事、多看資訊，小心防範被騙。

不過，資深解籤師傅陳天恩表示，今年的籤文整體來說比去年好得多，去年的籤文可說是非常差，而今年的籤則已屬「中上」。他特別提到政府對市民的承諾，包括基建發展、經濟，以及交通方面。他以安全帶法規為例，認為罰款不應過重，巴士亦應盡快落實安裝安全帶，避免政策反覆。

當心甜言蜜語誘惑香港

另一解籤師傅黃希聖表示，香港現時逐步重回正軌，但外部總有干擾聲音。他提到，「刻木之夫不可親」，指的是一種會哄騙人的小鳥，寓意外界可能有一些虛假的甜言蜜語，試圖誘惑香港，但只要不聽從、不親近，就不會上當。他認為，在外交層面，對於對雙方都有利的事情，應該互相合作；但對於虛假的言論，則不應理會。

至於「但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁。他解讀為在追求利益的同時，不能忘記仁義，強調不要欺負人，也不要被人欺負，這也代表了祖國對香港的關心，雙方要互相支持。

沙田得下籤 陳天恩：小心防火及車輛安全

另外，對於莫錦貴為沙田求得第八十三籤下籤。陳天恩解釋，沙田的運勢開頭可能不佳，但會慢慢好轉，不過未來十幾年都要特別小心火災。他擔心市民對煮食及用火安全意識不足，一旦釀成火警，不但會燒傷自己，更可能禍及他人。此外，交通方面亦要小心，尤其要注意車輛安全。他亦預測區內會有不少食肆結業，其他方面則大致平穩。

不過，何太對此籤的解讀較為正面，認為其雖為下籤，但隱含動力與轉機。她解釋：「這支籤代表最初對一件事有很高期望，但做起來會非常辛苦，可能最終成果不如預期。不過，只要大家齊心，始終有機會做到，起碼能帶出一個動力。有動力，經濟或其他方面就會有循環。」形容此籤「下籤得來帶點上籤意思」。

記者：黃子龍

攝影：汪旭峰