大年初一︱美孚新邨爆食水喉 管理處指假期無師傅 市民「撲水」水務署派水袋救急
更新時間：17:35 2026-02-17 HKT
發佈時間：17:35 2026-02-17 HKT
大年初一，美孚新邨卻不幸爆食水喉，市民未拜年先要「撲水」。水務署今午（17日）在社交平台發文，指署方得悉美孚新邨因屋苑內部私人喉管滲漏，導致第5及第6期部分大廈的食水供應受影響，需要派水車到場支援。
屋苑管理處：新年假期未能調派合適維修人員
署方指，由於屋苑管理處表示在農曆新年假期期間未能調派合適維修人員緊急修理上述私人喉管，故應屋苑管理處請求，水務署工程團隊已派員協助屋苑管理處搶修上述私人喉管，以盡快恢復食水供應。署方稱，正與屋苑管理處緊密聯繫，並已為受影響用戶提供臨時食水。
居民呻「年初一冇水咩意思？」
有落樓「撲水」的居民在社交平台Threads發文，嘆「年初一冇水係咩意思」，不過稱與家人落樓到水務署的水車取水時，發現原來他們有派「水袋」，方便居民「唔使攞桶咁重」。
