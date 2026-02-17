閩僑小學足球隊｜12歲非華裔球員體型被攻擊 校長感痛心：佢平時踢波已經驚整親人

全港小學校際七人足球賽日前舉行四強、季軍戰、冠軍戰，官方其中一張宣傳海報以閩僑小學男子足球隊一名非華裔球員作主角，惟其健碩身形及疑似「超齡」的身高，意外引來網民熱議，質疑他是否真為小學生，甚至有網民對其冷嘲熱諷，部分可能帶種族歧視成分。閩僑小學校長葉淑婷今早（17日）大年初一於商台節目表示，該名學生出賽前已查證清楚，確是12歲沒有超齡，又透露他平時踢球時已經知道自己很健壯，「一有波就踢走」避免身體接觸，對於網上有如此攻擊感到痛心。

學生一開始「以為讚緊佢」 知悉負評感不快

葉淑婷在節目中透露，該名非華裔學生最初留意到網上討論時，還「少少傻豬」地以為是讚美自己或學校，惟經翻譯了解內容後，才發現是大量攻擊性言論，令他感到非常不快。葉校長直言對此「非常心痛」，形容讓一名12歲小朋友承受這些言論相當殘酷。

事發後，校方已即時啟動危機處理，社工及老師團隊提早到球場為該學生及其他隊員進行心理輔導。葉校長指，該學生心理壓力巨大，因他一直知道自己體格較健壯，作為後衛的他，平時比賽時已很害怕弄傷對手，往往「一有波就踢走」，盡量避免身體碰撞。

重申球員符資格：一年級入學、從未留級

她指，學生在青春期體格發展各異是正常現象，隊中亦有其他高大的球員，有些甚至比今次事主更高，只是因膚色不同而未被聚焦。校方也曾詢問該學生，會否考慮剃去鬍子讓外表看起來沒那麼「成熟」，但該學生家庭因宗教理由，表示不能夠，校方也予以尊重，沒有強逼。

葉淑婷透露，該學生去年起身高增長得較快，打籃球時都會有學生和家長滋擾他，她明白站在家長角度當然「好驚（子女）撞埋去佢度」，但孩子學習打球的過程中，本身也要學習如何面對不同身型的對手。

對於網上質疑球員「超齡」的說法，葉淑婷澄清該學生今年12歲，由一年級起於該校就讀，從未留級，完全符合參賽資格。她解釋，所有學界比賽的程序都非常嚴謹，校方需提交證明文件，主辦單位在賽前亦會核對學生證及身份證明，確認球員身份。她更指，其實在早前賽事已有其他家長提出疑問，當時大會已即時再次核對並確認其資格。

學校學生背景多元 「俄烏一家親」

葉淑婷形容，閩僑小學是一所「聯合國」學校，學生來自超過30個國家，包括巴基斯坦、烏克蘭、俄羅斯、阿根廷等，學校一直教導學生互相尊重及欣賞不同文化，甚至俄烏兩國在打仗，來自該兩國的學生「都幾friend」，沒有什麼不愉快事件發生。該校目前的定位，是一半學生華裔、一半非華裔，盡量做到種族共融。

她認為，每一個小朋友都應被尊重，對於有家長針對該學生，一有碰撞就在球場邊大叫「紅牌」，甚至有人在網上作出種族歧視言論，她感到非常殘酷及痛心，並希望外界停止攻擊，讓孩子能單純地享受足球的樂趣。