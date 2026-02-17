天文台｜大年初一大致多雲 初時有一兩陣微雨 日間最高氣溫約22度
更新時間：06:42 2026-02-17 HKT
發佈時間：06:42 2026-02-17 HKT
與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸地區。同時，一道雲帶覆蓋該區。
本港地區今日天氣預測，大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度頗低。日間最高氣溫約22度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。
展望年初二及年初三早上清涼，日間短暫時間有陽光。隨後兩三日日間溫暖。
一股清勁至強風程度的東北季候風會在農曆新年假期期間影響華南沿岸，今日該區雲量較多，氣溫稍為下降，年初二及年初三早上清涼，日間天色較為明朗。預料季候風會在本週後期緩和，週末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間溫暖。
