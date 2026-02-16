年宵︱維園花檔提早減價3、4成 檔主 : 天氣熱「曬到啲花爛晒」 冰糖葫蘆和冰凍芒果受歡迎

今日年廿九（16日）是年宵市場最後一日，將通宵開放至大年初一清晨。《星島頭條》記者下午到維園年宵觀察，不少市民趁收爐前入場辦年貨，現場人頭湧湧，氣氛熱鬧。多個攤檔把握最後銷售機會，紛紛減價促銷，有檔主指最後一日會因應存貨情況調低售價，希望「唔好留貨過年」。

維園年宵市場通道擠滿人群

現場所見，維園年宵市場通道擠滿人群，亦有廣播提醒市民「由於場內人數眾多，實施人流管制」、「請小心保管個人財物，並把背包放在胸前」。不少人手持年花、馬仔造型的布公仔及卡通氣球即場打卡。

花檔提早促銷減價3、4成 檔主: 天氣熱「曬到啲花爛晒」

經營年宵攤檔十多年的花檔檔主林先生表示，今年整體生意一般，故提早做促銷優惠，折扣高達三、四成，「前幾日人流偏少，直至今日最後一日先稍為多啲」，加上天氣較熱「曬到啲花爛晒」，對銷情及貨品質素均有影響。他坦言「暫時仍未完全回本」，期望今晚人流有所增加，可作最後衝刺，「新年呀嘛，盡量做啦，賺返個本，賺返人工都算」。至於今年賣剩的年花，他稱會轉贈慈善機構送予長者，「聽朝會有人嚟收，都唔想留貨過年」。

小食攤位: 冰糖葫蘆和冰凍芒果最多人買 將減至8元一串

今年是有紀錄以來最熱的除夕，售賣凍食及小食的攤檔生意明顯受惠。有販賣冰糖葫蘆攤檔的員工鄧先生表示，今年氣溫較高，因此「最多人買冰糖葫蘆和冰凍芒果消暑」。為了吸客，他們由25元減價至10元一串冰糖葫蘆，希望可以薄利多銷，「我哋做街坊客，都想多少少優惠，吸引大家即場買。（會否蝕本？）蝕住做都冇計，平啲俾街坊，蝕少少，大家一齊開心」，預計至夜晚人流增加，會再減價至8元一串。他稱，今年是第一年來維園擺檔，「往年我們都在元朗，（維園）個場好多人行，但通道太闊，大家多數都係經過，很少買。」

除傳統年花及熟食攤檔外，亦有不少學生參與年宵。天水圍的香港中文大學校友會聯會張煊昌中學今年首次「衝出大西北」，由100位學生自行設計的馬年主題產品。胡同學表示，產品都是同學親手構思及設計，有馬年揮春、鎖匙扣等應節款式，以及利用校內3D打印機製作的「金馬仔」擺設。她稱，最後一日會推出促銷優惠，包括有「馬年福袋」，將較受歡迎的產品組合一起，以「發財價」88元、128元吸引市民選購，而原價70元兩個的公仔，亦下調至50元兩個。

市民譚小姐表示，臨近年宵尾聲價格相對吸引，今年合共用了約400元購入蘭花及桃花，形容相當「抵買」，有不少攤檔提早減價，「其實每年都會來維園買年花，想放在家中更有過年氣氛。過去一棵桃花要400多元，今年200多元便有一棵，見到啲花都開得幾靚，價錢又平」，又指今年年宵氣氛不俗，多個花檔前出現人龍，「年年都多人，今年買花嘅人特別多」。

住在港島區的市民林小姐帶同家人逛年宵，她表示，幾乎每年都會到維園，主要是感受下氣氛，惟今天場內人流太多，最終只是在外圍逛一逛便離開，「行都行唔到入去，要慢慢向前行，不過都有少量收穫，購買了年花、蝦片等零食」，合共用了300元。

記者：何姵妤

攝影 : 劉駿軒