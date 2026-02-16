頭炷香︱黃大仙祠晚上9時起開放 常客黃夏蕙扮觀音祝願市民馬上有錢
更新時間：17:41 2026-02-16 HKT
發佈時間：17:41 2026-02-16 HKT
馬年將至，上「頭炷香」是黃大仙祠歷史悠久的傳統習俗，踏入大年初一子時，奉獻第一爐香，以表虔誠之意，祈求來年平安順遂。今日年廿九( 16日 )嗇色園黃大仙祠晚上9時正將開放予善信進入黃大仙祠第一參神平台，等候於子夜11時或12時上「頭炷香」，並通宵開放至年初一晚上9時。
每年均會到黃大仙祠霸頭位上「頭炷香」藝人黃夏蕙，今年打扮成觀音，她又祝福市民馬年「身體健康，馬上有錢」。
年廿九晚上9時起善信可單向流水式入祠上香，到三個敬香點(大殿、三聖堂及盂香亭)上香後離開，不可停留。祠內將實施單向參神路線及人潮管制措施，不設求籤區、跪拜區及供品區。
此外，嗇色園指祠內一律禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，請勿燃點大束香枝；建議以每一家庭為單位，只攜備9支線香，於祠內三個上香點(大殿平台、三聖堂及盂香亭)敬奉。
正月初二至整個正月期間(2 月18 日至3 月18 日)，凡生肖屬馬(本命年)之善信，出示有效身份證明文件，即可免費進入「太歲元辰殿」內拜太歲。
