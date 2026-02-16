泊車｜農曆新年「手下留情」不抄牌？周一鳴澄清非事實：酌情權留予同事
更新時間：17:41 2026-02-16 HKT
發佈時間：17:41 2026-02-16 HKT
「過年唔抄牌」彷如都市傳說，農曆新年又至，若車主在街邊違例泊車，是否可避收「牛肉乾」呢？被問到過年會否留情「唔抄牌」，警務處處長周一鳴今日（16日）在電台節目上澄清並非事實。
「過年唔抄牌」迷思？周一鳴：酌情權留予同事
周一鳴指，同事不可能每次都「問一問處長係咪可以抄（牌）」，認為其實是對他們不公平，侮辱他們專業。主持問到會否「留情」給大家拜年，以及有何呼籲予駕車去拜年人士，周一鳴表示，呼籲一直以來無變，指很多人有迷思「係咪真係唔抄牌㗎」，強調其實沒這回事，指酌情權會留予同事。
2024年警方發逾254萬張「牛肉乾」
2026年1月1日起，違例泊車定額罰款由320元加價至400元。其他涉及道路安全和交通擠塞的違例事項罰款，如禁區上落客、黃格停留等，亦由320元至1000元不等。
根據立法會財委會文件，2024年警方發出逾254萬張違例泊車定額罰款，政府庫房進賬8.1億元，但告票數目連續兩年減少，2022年抄牌字數高達336萬元。抄牌重災區繼續是西九龍區，2024年逾87萬張。
