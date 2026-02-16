馬年奇葩︱史上最貴寶可夢卡逾1.28億天價成交 刷新健力士世界紀錄 香港「迷策略」團隊見證

收藏卡市場再創歷史新高！香港上市公司 MemeStrategy 迷策略（HKEX:2440）團隊近日遠赴美國，與全球頂尖文化藏品拍賣行 Goldin Auction House 共同見證了寶可夢卡牌拍賣的世紀時刻。其中一張被譽為「收藏界聖杯」的「比卡超插畫家」（Pikachu Illustrator）卡牌以 1,649.2 萬美元（逾 1.28 億港元）天價成交；該卡牌原本由擁有 2,690 萬 Instagram 粉絲的網紅 Logan Paul 持有，今次成交再度打破健力士世界紀錄，刷新「拍賣史上最高成交價寶可夢藏卡」紀錄，更打破運動卡界別的最高成交價，一舉成為全球拍賣史上最高成交價的收藏卡，凸顯了高端收藏卡作為另類文化資產的潛力。

是次拍賣主角為寶可夢「比卡超插畫家」（Pikachu Illustrator）PSA 10 評級藏卡，由 Logan Paul 於 2022 年以 527.5 萬美元（約 4,114.5 萬港元）的拍賣價投得，當時已創下健力士世界紀錄，成為史上最貴的寶可夢卡牌。

這張傳奇卡牌如今再以 1,649.2 萬美元（逾 1.28 億港元）的天價落槌，並在拍賣現場即時獲健力士頒發紀錄，認證成為史上最貴的交易藏卡！此卡不僅打破了自身紀錄，更鞏固了其作為另類文化資產的至尊地位。此前，全球最貴的運動卡為獨一無二的 NBA 傳奇球星 Michael Jordan 及 Kobe Bryant 雙人簽名

Logoman 卡，於 2025 年以 1,293 萬美元成交。

收藏界聖杯」：為何「比卡超插畫家」如此罕有？

寶可夢「比卡超插畫家」PSA 10 評級藏卡之所以被奉為「聖杯」，源於其極其獨特的歷史背景與稀缺性：

• 非對外發售的榮譽象徵：此卡從未在市面上公開發售，而是作為 1997年至 1998 年間日本漫畫雜誌《快樂快樂月刊》（CoroCoro Comic）舉辦的「寶可夢插畫大賽」獎品。只有在比賽中獲得優秀獎的參賽者才有資格獲得，象徵著極高的榮譽。

• 極度稀缺的存世量：據官方紀錄，當年僅分發了約 39 張此款卡牌。經過近 30 年的歲月洗禮，目前已知存世且經過鑑定評級的數量更是寥寥可數，而目前獲得 PSA 10（完美品相）評級的，全球僅此一張。卡牌上的插畫由「比卡超之母」—— 寶可夢設計師西田敦子（Atsuko Nishida）親自操刀。

迷策略團隊親證歷史時刻 攜 Logan Paul 開箱

迷策略特意組建香港藏家團隊親臨美國拍賣現場，當中包括香港著名導演馮德倫，與 Logan Paul 及 Goldin Auction House 創辦人 Ken Goldin 共同見證了這場全球矚目的競投。除此之外，團隊更與 Logan Paul 攜手開箱了極具歷史意義的1999 年寶可夢首版基礎擴充包遊戲卡（1st Edition Base Set Booster Box）。

是次開箱活動成果豐碩，成功開出三張極具收藏價值的稀有藏卡，包括吉利蛋、超夢夢及胡地。上述藏卡將送往國際評級機構 PSA 進行評級，若獲得 PSA10 最高評級，將同時獲授本次活動專屬的「Logan Paul Break」紀念標記。據 Goldin於直播中估計，這批藏卡若獲得 PSA10 評級，總值最高可達 41.9 萬美元（約326.8 萬港元）。

收藏卡市場：全球熱潮與亞洲崛起

近年來，全球收藏品市場正不斷擴大，正在以年複合增長率 5.5%的速度成長；其中，亞太地區的收藏品市場正以 6.4%的年複合增長率成為全球增速最快的區域；而中國市場更預計將實現每年 35%的驚人增長。而在全球收藏品市場中，收藏卡市場正經歷前所未有的蓬勃發展。根據最新數據，全球收藏卡市場在2024 年估值約為 138 億美元，並預計到 2033 年有望達到 287 億美元，2025年至 2033 年的年複合增長率達 7.6%。

迷策略持續深耕收藏品市場，於 2026 年 1 月推出亞洲首家由上市公司主導的專業級收藏卡保管庫「Grade10 保管庫」，旨在滿足高端收藏家對資產安全及數字化管理的需求。

迷策略及 Grade10 行政總裁陳展程表示：「我們非常榮幸能帶領香港藏家團隊參與這場國際頂級盛事。這不僅是一次見證歷史的機會，更是我們推動香港收藏卡市場邁向國際的重要一步。迷策略將繼續以香港為基地，構建一個更完善、更具流動性的收藏品生態系統，致力將香港發展成為國際收藏品中心。」

Goldin Auction House 是全球領先的文化藏品拍賣行，專注於體育紀念品、交易卡及其他高端收藏品，以其創紀錄的銷售額聞名。Logan Paul 是一位全球知名的網紅、企業家和專業摔跤手，也是一位狂熱的收藏家，尤其以他對稀有寶可夢卡牌的熱情而聞名。

