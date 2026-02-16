閩僑小學足球隊｜足球教練陳曉明發文 為12歲球員抱不平：身份無造假、無留班 籲成年人高抬貴手

全港小學校際七人足球賽昨日（15日）舉行四強、季軍戰、冠軍戰，由於官方一張宣傳海報以閩僑小學男子足球隊一名球員作主角，惟其健碩身形及貌似「超齡」的身高，意外引來網民熱議，質疑他是否真為小學生，甚至有網民對其冷嘲熱諷。港足成員、理文球星艾華頓則留言力撐，指他踢得非常好。

陳曉明反問：若華裔學生同樣身型 評論會否截然不同？

本港足球教練陳曉明昨晚在社交平台發文為該學生抱不平，指他在香港成長，小一入讀該校，沒有留班，學校亦沒有從其他學校挖角優異生，「身份真確，沒有造假」。他認為，若只是因為身型或種族差異而產生主觀「不公平」的感覺，那其實只是心中的假設，反問如果圖中是一位同樣身型的華裔學生，「評論會否截然不同？」

學生因身型和種族遭議論 「不多不少會構成傷害」

陳曉明認為，一個12歲學生，因為自己的身型和種族遭受網上議論，相信不多不少也會對他構成傷害。他表示比賽已完，校長也呼籲要保護學生，呼籲「我們成年人還是高抬貴手吧」。

相關新聞：小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點

艾華頓兒子也上場 隊內有巴基斯坦、巴西、阿根廷人

陳曉明透露，兩間涉事學校與他關係都很深，一間是有40年情感的母校；而閩僑小學校長是他相識30多年的老朋友。他在文中表示，仍記得幾年前有外援孩子隨家人來港，擔心找不到學校，最後得到閩僑接納，為他們提供合適的教育。轉眼數載，這兩天的比賽，亞哥斯達與艾華頓的兒子也有上場，因此球隊成員確實包括香港、巴西、阿根廷、巴基斯坦等背景的學生。

他坦言自己也曾猶豫是否發文，公開表態必然同時有支持與批評，但強調若因為怕麻煩而選擇沉默，「我會對不起自己的學識、批判能力，以及多年來在足球圈累積的經驗」。

陳曉明最後指，希望發文能為受傷害的人帶來一點支持。