屯門游泳池重置於龍門路 室內設施2.24啟用 開放暖水主池及訓練池｜多圖
更新時間：13:46 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:46 2026-02-16 HKT
康樂及文化事務署今日（16日）宣布，為配合港鐵屯門南延線項目工程，而重置於龍門路的屯門游泳池的室內設施下星期二（24日）起投入服務。於今日實地視察的實政圓桌立法會議員莊豪鋒，形容設施實而不華。
屯門游泳池︱戶外設施開放日期容後公布
即將開放屯門游泳池的室內設施包括，可供應暖水的一個50米乘25米主池，和1個25米乘15米訓練池，以及設有1 200個座位的觀眾席。戶外設施包括1個訓練池、1個習泳池、1個嬉水池及1個跳水池，開放日期則容後公布。如有查詢，可致電2404 1918或2458 8022與場地職員聯絡，或瀏覽康文署網頁。
莊豪鋒讚屯門泳池實而不華：任何天氣都可舉行比賽
莊豪鋒今日到屯門泳池參觀，大讚泳池整體不錯，設施實而不華，笑指想不到原來港鐵興建鐵路厲害之餘，興建泳池亦相當了得。他稱，新的泳池有2個為室內暖水池，其中即將開放室內池的主池共10條線，室內池看台座位較以往增加一倍，並設有升降機可以到達看台，更設有冷氣，相信一年四季，任何天氣都可以舉行比賽。
他續指，泳池的廁所和更衣室簡潔寬闊，初步計算，男女各自儲物櫃超過400個，淋浴和更衣設施都有70多間。除男女廁所洗手間、更衣室之外，亦設有家庭洗手間、不分性別使用的暢達洗手間，以及方便殘障人士使用的洗手間。他又承諾會替市民跟進室外設施開放的進度。
記者：林彥汛
圖片來源：政府新聞網、莊豪鋒fb
