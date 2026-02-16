2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
更新時間：13:33 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:33 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:33 2026-02-16 HKT
2男1女去年3月疑吸食「太空油」後，在天水圍天逸邨停車場公然性交等，多人目擊並拍下過程，影片在網上廣泛流傳。涉案3名16至18歲少男少女早前承認公眾地方作猥褻行為及藏毒罪，2男被告分別被判入勞教中心及感化18個月。署理主任裁判官鄧少雄今早在屯門裁判法院指，女被告感化報告正面，感化官認為她有心改過，故給予一次機會，判處18個月感化令，並須接受1年住院式戒毒，與壞分子斷絕聯絡等。
3名被告依次為16歲男學生張鈺賢、18歲無業男梁博滔及16歲少女李彥滺，同被控1項在公眾地方的猥褻行為罪，指其於2025年3月4日，在天水圍天逸邨多層停車場六樓猥褻暴露性器官。張早前分別被判勞教中心，梁則被判接受感化18個月。
案件編號：TMCC1819/2025
本報記者
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT