恒基地產慶祝50周年 周末辦兩大活動 與3500名長幼基層齊迎新歲

今年1月16日是恒基兆業地產成立50周年，集團於當天已啟動多項慶祝活動，過去一個月已有逾兩萬名市民及員工參與，一同分享集團50周年喜悅。

恒基指，繼一月份舉行的大型員工慶祝活動及「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑」，適逢農曆新年將至，恒基於過去的周末（14及15日）分別舉辦「恒基50載．馬年耆樂團年宴」及「恒基兆業地產50周年社區同樂日」兩大活動，共邀請3,500名長者、年輕人及基層家庭參與，感受熱鬧節慶氣氛。

「恒基50載．馬年耆樂團年宴」 向長者傳遞關愛

上周六（14日），恒基地產邀請300名來自博愛江夏圍村、恒莆新苑兩個過渡性房屋項目，以及觀塘區基督教家庭服務中心的長者於美麗華酒店共晉團年飯，並為他們精心設計非物質文化遺產吹糖工藝製作攤位、幸運大抽獎和兒童醒獅表演等豐富節目，令長者投入歡樂氣氛。長者亦可通過是次聚會結識更多新朋友，擴闊社交圈子。

多位立法會議員、政府官員、非牟利機構合作伙伴、商界代表，以及恒基溫暖工程義工隊成員均出席支持，與長者一同送蛇迎馬。多位恒基溫暖工程義工隊成員亦有參與團年宴，除與長者互動交流外，還親手為長者書寫揮春，送上新年祝福。除外，各參與長者更獲贈新春福袋，內含應節食品及圍巾等實用禮品。

「恒基兆業地產50周年社區同樂日」 與眾同歡

恒基地產於周日（15日）亦舉辦「恒基兆業地產50周年社區共樂日」，與逾20個非牟利團體，包括香港明愛、兒童癌病基金、願望成真基金、社區客廳及學校等合作，邀請超過3,200位長者、年青人、基層家庭及患病小朋友參與假中環海濱舉行的嘉年華，進一步將愛心和正能量帶給更多家庭和群體。

集團當日特別邀請多支來自香港青年協會、香港舞蹈團、競技空手道中心等團體的表演隊伍於場內的「恒基兆業地產社區舞台」分別呈獻音樂、舞蹈、空手道等表演，為參與人士帶來難忘歡樂的回憶，並藉此為年輕人提供展現才華的機會，鼓勵他們實現夢想。集團表示，今年將陸續推出更多精彩活動與特別企劃，與眾同慶50周年。

圖片來源：恒基兆業地產