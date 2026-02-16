每日雜誌‧人物誌｜創敘事繪畫療法釋放傷痛 黃曉紅盼助災民跨越陰霾

歷劫餘生，當事人往往有口難言，甚或隱藏傷痛。臨床心理學家黃曉紅，多年前創立「敘事繪畫治療法」，透過讓當事人繪畫，投射內心所想，並讓他們述說當中故事，繼而接受輔導治療。別人眼中的塗鴉，她深信畫中有話，從圖案用色，窺探心靈密碼。過去她曾助汶川地震及印尼海嘯的災民，釋放心靈傷痛，活出新生。大埔宏福苑火災，成了港人的集體傷痛，災後她奔赴現場支援。她視災難是一次生命轉化的契機。農曆新年將至，她盼為宏福苑災民家屬及其他正蒙受苦難的人，送上鼓勵和祝福。

去年12月24日「平安夜」，黃曉紅於本港收集到1000多個由學童和市民繪畫及寫上祝福語句的「希望之盒」，再以小盒子構建「希望之城」及「生命樹」。該活動同時於10多個國家地區進行，為災民打氣。孩子的思想純真亦樸實，有人畫了雪，希望雪能融掉火，協助消防員救災，令她深受感動，亦發現無情火災已默默讓孩童上了生命教育的重要一課。

黃曉紅指，生命樹會在全港多處展出，繼續收集希望之盒。

希望之盒由孩子及公眾繪圖畫及文字，為災民送上祝福。

災後一個月 沉澱過後作輔導

那時候適值宏福苑火災後1個多月，她認為這是關鍵時刻，因為經歷災難的人士，往往於事發後1個月出現「災後創傷後壓力症」症狀，「當生活逐漸安頓，情緒慢慢沉澱，傷痛便陸續浮現。」一些生活上的瑣事，足以觸動情緒爆發。這期間，她及團隊開始為1名災民展開輔導。

黃曉紅解釋，敘事繪畫治療法是讓當事人透過繪畫，投射內心世界，呈現問題及恐懼，然後敘述當中故事。過程中輔導人員不會詢問受災經歷，避免帶來二次創傷，事主亦可放鬆情緒，彼此建立互信。她希望，事主在安全氛圍下感受同行感覺，有助克服恐懼，打開心扉，「無論是神隊友或豬隊友，大家都是同途互勉。」首次會面期間，這名女災民已向她道出心中的最大困擾。

黃引述女事主的至親於火災罹難，對方一直自責未能及時施救，並於火災後3星期，常常夢到於火海中無法救出家人的場景，「她一面說，一面流淚，耿耿於懷。」黃寄以無限同情，認為除要梳理情緒，亦要理性分析，讓事主面對上班中無法施救的現實，不應自責。那刻起，女事主漸漸釋懷，並定期接受黃曉紅輔導，盼能早日走出陰霾。

冀當事人「看見自己 接納自己」

她深信，每個人都可以處理自身問題，她要做的是協助當事人「看見自己、接納自己、發揮自己的潛能」，自行處理問題，然後開展新生活。

2008年5月，四川汶川發生大地震。當時黃曉紅已引用繪畫治療處理青少年個案。1個月後，她及團隊到訪汶川各災區提供輔導，她指當中米大哥的個案最是棘手，結果亦最令她感動。地震中，米大哥的12歲獨女罹難，災後他一蹶不振，「每天到女兒墳前痛哭，喝酒。」她記得米大哥繪畫時只畫了4條線，並寫着「家不成家」4個字，濃得化不開的哀傷躍然紙上。

2008年至2016年間，黃曉紅先後15次前赴汶川、雅安的災區，輔導災民。 受訪者提供

黃憶述，每次訪談中米大哥十分投入，但她及團隊離開後，米大哥又回復哀傷，令她束手無策。直至1年後轉機才出現，她稱那次訪談發現米大哥仍沉溺傷痛，米大嫂則全程憂心的在不遠處窺視丈夫，眼裏流露愛莫能助的哀傷。

她如實告訴米大哥，「當你仍沉溺於喪女傷痛，還有人在關心你，你不是獨自面對一切。」米大哥聽罷，若有所思地看看妻子，當她離開時，米大哥更牽着妻子的手送別，但她相信對方已被妻子打動。半年後，遠方傳來喜訊，米大嫂懷了身孕。

米大哥解開心結後，畫作加添色彩。 受訪者提供

1年後黃再訪汶川，發現米大哥重投工作，精神煥發，更畫了一幅彩色的畫。畫中有他們夫婦、未出生的孩子及亡逝的女兒。她深深感受到畫中的話，當時對方主動說，「女兒永遠活在我心中，而我必須向前行。」這位準爸爸更說，「一個人有多大的能量就發多大的光，將你的光發到極限，你就不枉此生。」這刻，她知道對方已解開心結，努力活出人生新一頁。

先後15次前赴汶川雅安災區

2013年，四川雅安發生地震，她再赴災場。在2008至2016年間，她先後15次前赴汶川、雅安的災區，輔導災民。2022年四川甘孜發生地震，因疫情封關她進行網上輔導，當時邀請一批6至8歲小孩畫出心中恐懼的東西。

令她難忘的是，在沒有提及「地震」相關字眼下，有孩子繪畫了長着一雙紅及黑色眼睛，張開血盆大口的「地震怪」，並解說「地震怪」會捉拿及吃掉很多人，反映孩子對地震的恐懼。接着她請孩子畫上令怪獸變得不太恐怖的事物，有女孩立刻畫上爸爸，並解釋有爸爸在身旁，便不再害怕，令她感受家庭對孩子的重要性。

在印尼龍目島，黃曉紅及團隊受到孩子感染，回復元氣。 受訪者提供

2018年下半年，印尼龍目島屢受地震及海嘯侵襲，她及團隊到當地支援。她憶述當日抵達最後一處村落時已筋疲力竭，但看到在場孩子期待的神情，她決定由孩子說出協助朋友放鬆的方法，「有人提議唱歌、說故事，亦有人建議跳舞。」

當時她及孩子一起實踐上述方法，在其感染下倦意全消。回想那次經歷，她感謝孩子的純真，讓她及團隊獲得一次寶貴的療癒機會。

明天是宏福苑火災後首個農曆年初一，她希望大家懷着感恩的心，為災民家屬及其他蒙受苦難的人，送上鼓勵和祝福。

曾走過「地獄生涯」 導師一席話送上力量

2025年是敘事繪畫治療法誕生第10年，黃曉紅形容早年創立新治療法曾經歷「地獄生涯」，幸獲導師鼓勵才完成課程，亦體會到「我們」的力量。

2011年至2015年間，她攻讀臨床心理學博士，當時她結合敘事療法和藝術治療法，以及其用於個案的繪畫療法，發展成一套新的心理治療模式「敘事繪畫療法」。

黃曉紅自言是個吃得苦的人，但回看那1400多日，「不止辛苦，簡直是痛苦」，因為由臨床研究及開發理論，都要由零開始研發及探討，期間又要邀請心理學家、社工及輔導員學習及應用於臨床個案，令工作加倍。

敘事繪畫治療法透過讓當事人繪畫，投射內心所想，並讓他們述說當中故事，繼而接受輔導治療。 受訪者提供

她喜歡旅行、觀看文化藝術表演，及四處品嘗美食，但那時候要全部放下，「只曾即日來回澳門小休充電，吃得最多的是杯麵」，亦缺席多年香港藝術節的表演。

當時她仍有正職，又須定期到四川跟進汶川地震災民情況，加上繁重的博士課程，令身心超負荷，備受噩夢困擾，「夢境中，我很想把已完成的功課發出，但始終無法按下鍵盤。」面對龐大壓力及負能量，她手足無措。夢魘持續伴隨下，在課程第4年時，她萌生改為修讀藝術治療博士的念頭。

本月初，黃曉紅到泰國推廣敘事繪畫治療法。 受訪者提供

黃曉紅應邀到北京大學授課，其老師Cathy Malchiodi亦列席。 受訪者提供

「若能完成 可幫助更多人」

她一直抱持「我們有我們」的信念，那刻導師的一句話成了她的定海神針，讓她切實感受到「我們」的力量。她稱，當時導師輕輕說，「若能成功完成臨床心理學博士課程，未來你可以走更闊的路，幫助更多人。」

這句話成了她走完最後一里路的動力，「完成博士課程後，有從地獄回歸的感覺。」多年來，她出席不同國際會議，亦到各地分享敘事繪畫治療法的經驗。10周年於一個心理學流派來說，是逐漸走向成熟的階段，她冀盼敘事繪畫治療法，能夠成就更多的「我們」。

記者：關英傑