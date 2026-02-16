Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

除夕天氣｜天文台截至下午錄得最高27.9度 有紀錄以來最熱農曆新年除夕 新界多區衝上3字頭

社會
更新時間：13:59 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:59 2026-02-16 HKT

天文台今日（2月16日）指出，廣東地區風勢微弱，天色普遍晴朗。本港今早氣溫較昨日高一兩度，截至早上，天文台錄得最低氣溫22.0度，是有記錄以來除夕的最高紀錄。正午時分，本港各區氣溫普遍上升至26度或以上。下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至28度或以上。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚至年初一初時抵達華南沿岸。

截至下午2時，天文台錄得最高27.9度，屬有紀錄以來最熱的農曆新年除夕，打破1953年的27.8度紀錄，新界多區包括上水、石崗等，氣溫更高達「3字頭」。天文台預料今日最高溫度達28度，紀錄可能繼續刷新。

除夕天氣︱日間炎熱最高28度

天文台料今日下午大致天晴及炎熱。今晚漸轉多雲，吹微風。展望農曆新年假期期間風勢較大，年初一初時有一兩陣微雨，日間氣溫稍為下降。年初二及年初三短暫時間有陽光，早上清涼，隨後兩三日日間溫暖。

相關新聞：

天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕

天文台預料，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至年初一初時抵達華南沿岸，該區雲量增多，有一兩陣雨，年初二及年初三早上清涼。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部分時間有陽光及溫暖。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
3小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
16小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
3小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
16小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
17小時前