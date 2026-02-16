專訪│「嘉應高昇」馬主梁錫光馬年談愛駒　馬匹鬥心強　如同香港人獅子山精神

明日便是丙午馬年，要數本港「頂流」短途馬，非應屆馬王「嘉應高昇」莫屬。這匹5歲名駒迄今出賽20次，創17戰連勝紀錄，累計總獎金逾1.29億港元，是全球最高評分短途馬。成功背後，馬主梁錫光接受《星島》訪問表示，也曾養過未能贏得任何獎金的馬，認為養馬和做人一樣，都有高低起伏，要平常心去對待。他稱，就如「獅子山精神」，馬匹也有著不服輸、鬥心強等特質；又認為本港有美食、景點等完善條件發展賽馬旅遊。

「嘉應高昇」創17戰連勝紀錄 累計總獎金逾1.29億元

梁錫光指，2009年經朋友影響進入馬圈，養了一系列以家鄉「嘉應」命名的馬匹，當中以寓意「步步高升」的「嘉應高昇」成績最輝煌，「我很感恩，很幸運。上天賜一隻『一出即WIN』的馬給我。」「嘉應高昇」生於新西蘭，2023年初登場即奪冠，去年10月揚威澳洲珠穆朗瑪峰錦標，更將於本月22日的女皇銀禧紀念盃力爭超越「精英大師」17連勝記錄，締造歷史。

「我會叫牠『Good Boy 』、乖仔。我每次見牠都吻牠。」梁錫光會與太太一同餵愛駒食紅蘿蔔，「嘉應高昇」則不時向主人撒嬌，就像這對恩愛夫妻的小孩。

「我會叫牠『Good Boy 』 每次見牠都吻牠」

梁錫光說，馬匹性格各異，一些相對怕陌生，一些則較親人，但牠們往往有不服輸、鬥心強等特質，「就像我們香港人的獅子山精神一樣」。馬匹刻苦訓練及比賽，他作為馬主亦相當勤力，每朝6點致電馬房了解愛駒狀態，「有馬主比較關心比賽結果，但我會關注馬匹的訓練、進食、身體狀況等各方面。」

作為羡煞旁人的名駒馬主，勝利幾乎是囊中物；不過，梁錫光形容，背後壓力難以言喻，需透過健身、跑步等方式減壓，「世界可能看到我輝煌光鮮一面，我的壓力你們看不到。升得越高，壓力越大。」他續謂，比賽往往受馬匹狀態、對手實力乃至運氣影響，要以平常心面對成績起落，「世界不是所有好東西都給你，好與不好都會給你。何況馬不知在想甚麽，也看不到對手有多強。」

養馬如投資有贏有輸 「天龍駿駒」僅出場7次就退役

「養馬很多時都蝕。」就如投資有贏有輸，梁錫光都不例外，養過總獎金逾3100萬的「嘉應之星」，亦擁有過未能贏得任何獎金、僅出場7次就退役的「天龍駿駒」。他坦言，能靠獎金平衡養馬支出的馬主，只屬幸運少數，但個人不論成績如何，也不會怪罪練馬師及騎師，「每個人都可能犯錯，這場不行，就下一場。」

除了榮譽和獎金，做馬主還追求甚麽？梁錫光自言性格好強，馬主身份既使他更了解馬匹，同時改變個人對成敗的看法，「以前一味求勝，現在明白求勝要天時地利人和配合。」他笑言，賽馬也讓他與太太及家人有共同話題，促進家庭關係，「如果贏了馬，我們可討論這場馬怎樣做得更好。輸了馬，我們會研究輸在哪裡，每場馬我都會看。」

香港有條件發展賽馬旅遊

馬會近年大力推動賽馬旅遊，梁錫光提到，去年12月舉辦的「浪琴國際騎師錦標賽」及「浪琴香港國際賽事」，吸引過千名海外旅客參與賽馬旅行團來港，當中更不乏高端客，認為香港條件完善，「我們有美食、有景點、很多東西也很有香港特色，非常適合推動賽馬旅遊。」

記者 蕭博禧