賀年食品陷阱多 醫管局教「三低一高」健康過年

新春期間聚餐頻繁，加上有不少應節賀年食品，市民難免會「忍不到口」。為幫助市民作出更健康的選擇，醫管局建議，在飲食可遵循「低油、低鹽、低糖、高纖維」的「三低一高」原則，將健康概念融入傳統節慶飲食中。

醫管局營養師賴穎琪表示，新年期間，市民最容易忽略四大飲食健康陷阱，包括是攝取過量的高脂蛋白質、過多飽和脂肪、過多精製澱粉及糖份、缺少膳食纖維，因此，建議市民可遵循「低油、低鹽、低糖、高纖維」的「三低一高」原則，將健康概念融入傳統節慶飲食中。例如是以全穀雜糧取代部分精製年糕與白飯；低脂蛋白質來源取代臘腸等加工食品，並僅作為配角；每餐都應攝取足夠蔬菜；點心或零食則建議以新鮮水果、原味堅果替代糖果糕點。

賴穎琪亦特別介紹「三低一高」輕盈盆菜及健康小食食譜，讓普羅大眾及需要控制「三高」的市民都能安心享用節日美食，包括以白蘿蔔為主的素菜魚香清湯底、鈉含量較低的自製魚蓉面、採用低脂肉類的蔬菜雞卷、較低脂的蝦膠釀羊肚菌、純素的豆腐蔬菜素丸子，以及甜品為全麥薄餅配紅豆香蕉。該款盆菜除了是選用低脂蛋白（如蝦、雞肉、魚柳）取代傳統腩肉，亦搭配不同蔬菜；烹調方式上則不用油炸，而是以蒸、灼、焗等方式保留食材原味。

萬一市民「忍不住口」吃太多賀年食品等，又應如何「自救」？賴穎琪表示，最重要是節日期間要適量、淺嘗美食，節日過後應遵從健康的飲食習慣。此外，運動同樣重要，她建議在節日期間、前後可以相約家人、朋友外出運動、行山，以平衡攝取過多的熱量。對於市面上出現各類含有纖維的營養補充品，聲稱可以吸收脂肪，她稱，該類產品「可能少少都可以控制到血糖」，但提醒市民不能單靠營養補充品，便放肆地大吃，「有機會這些補充品會有輕瀉作用，所以大家也要視乎自己身體狀況。」

至於飲食次序，她建議可以先喝湯、吃蔬菜「打底」，不過要確保湯的食材，選用低脂豬肉或海味等低脂食材，「如果用了西施骨、豬骨，則會相對上脂肪較高；另外也可以先吃蔬菜『打底』，可有飽腹感，以避免食過量。」

記者 何姵妤