小學校際七人足球賽意外爆紅 網上直播逾千人觀看 季軍球員身形成焦點

全港小學校際七人足球賽今日（15日）舉行四強、季軍戰、冠軍戰，網上直播竟然有逾千人觀看，比賽意外爆紅原因，原來是因為一名球員？事源賽事十六強時，官方一張宣傳海報以閩僑小學男子足球隊一名球員作主角，他因為身材高大，與其他同場競技的對手形成強烈對比，意外在網上瘋傳，雖然有網民對其冷嘲熱諷，但也有港超聯球員留言鼓勵，指他踢得非常好。

小球員身形健碩掀討論 獲港超球星留言力撐

全港小學校際七人足球賽由香港足總舉辦，連續兩個周末在九龍麥花臣遊樂場開打。十六強賽事中，閩僑小學以6：0大勝聖保羅書院小學，並在八強爆冷擊敗傳統名校英華小學。賽後官方上載賽果圖片時，以該校一名球員為主角，惟其健碩身形及超齡身高，意外引來網民熱議，質疑他是否真為小學生。

事件在網上迅速發酵，港隊成員、理文球星艾華頓（Everton Camargo）留言力撐：「He played very well. Good job, brother（他踢得很好，做得好，兄弟）」。

決賽日直播吸睛 網民：多人睇過港超

該學界比賽今日進行四強至決賽賽事，閩僑小學於四強賽中不敵聖愛德華小學，其後在季軍賽中以十二碼戰勝宣基小學。足總網上直播賽事期間，一度吸引逾千名網民同時觀看，更有網民笑言「多人睇過港超」。

根據閩僑小學網頁介紹，該校學生來自不同的國家及城市，包括美國、英國、日本、印度、巴基斯坦、尼泊爾、菲律賓、泰國、沙地阿拉伯、非洲、中國及香港等。因此，學生可以學習不同文化、不同宗教。

此外，閩僑小學足球隊成績過去亦有優異成績，曾於去年九龍東區小學校際五人足球比賽奪得冠軍，亦曾於2024奪得觀塘區家校盃友誼賽季軍。